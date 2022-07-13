比亞迪1211遭股神沽貨機率高？話你知幾時可出手低撈 股市 14:38 2022/07/13 分享： 分享： 比亞迪 （01211） 股價再破底，一度低見261元。比亞迪稱未收巴菲特減持信息，獨立股評人唐牛分析指，巴菲特九成九機會沽比亞迪配售機會大，料會由基金接貨，散戶不宜心急撈貨，現時彈上力度低，宜等股神沽貨消息明朗化才入手。 *環球聚焦美國CPI出爐 港股後市點睇？重溫《開市追揸沽》* 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 阿里巴巴9988炒波幅 短炒上望目標價多少？ 今日 阿里巴巴9988炒波幅 短炒上望目標價多少？ 「新股王」天齊鋰業9696首日上市失利 跌穿招股價怎自保？ 今日 「新股王」天齊鋰業9696首日上市失利 跌穿招股價怎自保？ 友邦1299追揸沽策略：炒波幅上望多少？ 今日 友邦1299追揸沽策略：炒波幅上望多少？ 比亞迪（01211）股價急挫 溫傑教你入市部署 今日 比亞迪（01211）股價急挫 溫傑教你入市部署 你可能感興趣 阿里巴巴9988炒波幅 短炒上望目標價多少？ 今日 12:58 阿里巴巴9988炒波幅 短炒上望目標價多少？ 「新股王」天齊鋰業9696首日上市失利 跌穿招股價怎自保？ 今日 12:36 「新股王」天齊鋰業9696首日上市失利 跌穿招股價怎自保？ 友邦1299追揸沽策略：炒波幅上望多少？ 今日 13:49 友邦1299追揸沽策略：炒波幅上望多少？ 最新專欄文章 更多 友邦1299追揸沽策略：炒波幅上望多少？ 今日 友邦1299追揸沽策略：炒波幅上望多少？ 阿里巴巴9988炒波幅 短炒上望目標價多少？ 今日 阿里巴巴9988炒波幅 短炒上望目標價多少？ 「新股王」天齊鋰業9696首日上市失利 跌穿招股價怎自保？ 今日 「新股王」天齊鋰業9696首日上市失利 跌穿招股價怎自保？ 比亞迪（01211）股價急挫 溫傑教你入市部署 今日 比亞迪（01211）股價急挫 溫傑教你入市部署 美國CPI即將出爐 美股宜造淡？譚智樂：造淡標指現水平抵博 2022/07/12 美國CPI即將出爐 美股宜造淡？譚智樂：造淡標指現水平抵博