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比亞迪1211遭股神沽貨機率高？話你知幾時可出手低撈

股市 14:38 2022/07/13

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比亞迪 （01211） 股價再破底，一度低見261元。比亞迪稱未收巴菲特減持信息，獨立股評人唐牛分析指，巴菲特九成九機會沽比亞迪配售機會大，料會由基金接貨，散戶不宜心急撈貨，現時彈上力度低，宜等股神沽貨消息明朗化才入手。

*環球聚焦美國CPI出爐   港股後市點睇？重溫《開市追揸沽》*

欄名 : 3分鐘睇股

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