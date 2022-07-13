【美國經濟】里士滿聯儲行長巴爾金：美國經濟正在放緩 料明顯轉弱保持下行

據《路透社》報道，里士滿聯儲銀行行長巴爾金（Thomas Barkin）周二（12日）表示，美國經濟正在放緩，因消費者受到通脹的打擊，而新冠疫情所導致的商品需求恢復到更正常的水平。

巴爾金指，我肯定看到了經濟疲軟的跡象，當中低收入家庭的消費力現疲態及新冠疫情期間造成需求激增轉弱，表現最為明顯。

巴爾金表示，盡管招聘仍然強勁，但他仍試圖確定這究竟是由潛在的經濟實力所推動，還是僱主因早期招聘困難而加強招聘。

巴爾金相信央行最終會將通脹率帶回到聯儲局（Fed）2%的目標 ，而目前通脹率是根據所採用衡量標準的３到４倍，這場鬥爭可能會很漫長。

巴爾金指，「我預計通脹會下降，但不會立即下降，不會突然下降，這無法預測」，「我的預期是，這將是一條較慢的路徑，而不是立即下降到 2% 的路徑」。

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責任編輯：關海儀