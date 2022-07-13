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【百萬圓桌】友邦百萬圓桌人數第20年全港最多、送摩天輪門票　友邦詹振聲：今明兩年冀增逾1萬名代理

Hot Talk 14:52 2022/07/13

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友邦香港及澳門的百萬圓桌（MDRT）會員人數第20年為全港最多，友邦香港及澳門首席營業總監詹振聲指今明兩年冀增1萬名代理。

友邦香港及澳門的百萬圓桌（MDRT）會員人數第20年為全港最多，友邦香港及澳門首席營業總監詹振聲指，過去累計逾8000名友邦精英學院畢業生成為MDRT會員，在公司今年實行的新代理策略下，友邦目標是全年可栽培出數千名「卓越顧問」，並於港澳地區今明兩年合共增聘逾1萬名代理。

一連十日免費贈送「香港摩天輪」門票予市民

為慶祝百萬圓桌人數成績理想，友邦香港將於7月22日起，一連十日免費贈送「香港摩天輪」門票予市民。是次免費贈送「香港摩天輪」門票活動並無設上限，而實際情況會因應摩天輪的可載客量﹑開放時間及防疫措施而定。

友邦在集團層面上連續8年錄得最多MDRT會員，自2010年上市以來百萬圓桌會員人數增加768%。詹振聲透露，公司已推動MDRT文化20年，友邦精英學院畢業生中約兩成人能夠晉身要求更高的COT（超級會員）及TOT（頂尖會員）。

曾任職零售銀行客戶服務及人力資源工作，詹振聲加入友邦後輾轉負責代理人管理工作至今長達20年，他指代理人策略過往在不同時期會有不同變化。2011年成立、只招募年青大學畢業生的友邦精英學院，便是因應當年本港中產階層冒起推出。

「卓越顧問」須取得5個保險牌照

友邦最新的「卓越顧問」策略則要求代理取得5個保險牌照，成為「卓越顧問」的代理不僅可銷售人壽、醫療及危疾保險，亦同時可向客戶就強積金、投連險及一般保險提供意見 。詹振聲指友邦會透過面對面與線上培訓，協助代理做好顧問工作，培訓內容除涵蓋產品種類及服務，亦涉獵投資、監管、合規及ESG（環境、社會和企業管治）等。

他又表示，除牌照資格外，公司亦十分注重代理的客戶基礎，直言不希望每名代理僅僅服務數名客戶，而是期望新人入職首數年能建立數以百計的客戶基礎，也要求代理每年面對面為客戶檢討其財務健康狀況。招聘目標方面，集團期望今明兩年在現行19000名代理的基礎上，再新增逾1萬名代理。

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記者：余倩敏

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