  • 35°C
香港時間 : 2022713日 (三) 15:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【蘋果動向】正式分手？　iPhone設計師Jony Ive不再與蘋果合作設計產品

科技 15:15 2022/07/13

分享：

分享：

外媒爆料指，Jony已正式與蘋果中止合作關係，未來的蘋果產品在設計上或許會有所變化。

曾設計iPod、iPhone、iPad及Mac的蘋果前設計總監Jony Ive，被外媒爆料指，Jony已正式與蘋果中止合作關係，未來的蘋果產品在設計上或許會有所變化。

【蘋果教主】Steve Jobs獲追授總統自由勳章 Tim Cook：他是一個有遠見的人

Jony Ive早在1992年加入蘋果公司，當時創辦人Steve Jobs尚未回歸。但在1997年Steve Jobs重回蘋果後，Jony Ive獲得重用，並一手設計了 iPod、Mac、iPad、iPhone、Apple Watch等多款產品，以及自 iOS 7開始的新式UI外觀，甚至是蘋果的直營店內部和Apple Park總部，成為著名的工業設計師。Jony Ive在蘋果最終的職位，是CEO Tim Cook為其創立的「設計長」。Ive主導了當時蘋果的軟硬件設計，但他選擇在2019年離開蘋果，創立自己的設計公司LoveFrom。

【網絡監管】歐盟通過《數位市場法》及《數位服務法》 限制科技巨頭壟斷

或影響蘋果設計工作

《紐約時報》指出，即使Ive離開蘋果，但因其與蘋果產品關係極深，Ive仍以顧問形式與蘋果合作，包括近期的24吋 iMac，以及傳聞中的Apple Car設計，Jony Ive均有參與。

報道又指，一些蘋果設計師會因此離開蘋果，選擇到LoveFrom與Jony Ive繼續合作，或會影響蘋果的產品設計；至於Jony Ive離開的原因，報導則稱Ive希望自行選擇設計工作，無需與蘋果商議。

【演算法規管】日本法院或仿效歐盟 要求大型科技企業分享內容演算法

責任編輯：廖淑瑩

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【PS5災情】PS5 VRR功能有Bug　導致屏幕現殘影
2022/07/11
【PS5災情】PS5 VRR功能有Bug　導致屏幕現殘影
【遊戲熱話】Switch用戶注意！ 夏天玩勿遮擋多個散熱位
今日
【遊戲熱話】Switch用戶注意！ 夏天玩勿遮擋多個散熱位

你可能感興趣

【PS5災情】PS5 VRR功能有Bug　導致屏幕現殘影
17:07 2022/07/11
【PS5災情】PS5 VRR功能有Bug　導致屏幕現殘影
【遊戲熱話】Switch用戶注意！ 夏天玩勿遮擋多個散熱位
今日 14:25
【遊戲熱話】Switch用戶注意！ 夏天玩勿遮擋多個散熱位
移動裝置 科技產品 設計師 iPad Apple Watch Apple iOS iPhone

下一篇文章

【無障礙科技】應科院夥InnoHK旗下眼視覺研究中心　研發針對眼疾患者應用
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【個人私隱】報告：80%網民擬使用免費VPN　繞過政府網絡審查
【個人私隱】報告：80%網民擬使用免費VPN　繞過政府網絡審查
【元宇宙開工】元宇宙工作有何感覺？　劍橋研究：VR辦公引挫敗感及效率低
【元宇宙開工】元宇宙工作有何感覺？　劍橋研究：VR辦公引挫敗感及效率低
【串流平台】Netflix擬推《Stranger Things》外傳　盼阻用戶流失？
【串流平台】Netflix擬推《Stranger Things》外傳　盼阻用戶流失？
【發射失敗】SpaceX星際飛船火箭助進器　測試期間發生爆炸起火
【發射失敗】SpaceX星際飛船火箭助進器　測試期間發生爆炸起火
【透明手機】Nothing Phone（1）正式登場　7月21起香港發售
【透明手機】Nothing Phone（1）正式登場　7月21起香港發售
【Google手機】Google Pixel 6漏洞不斷　屏幕出現壞點或影響觸碰功能
【Google手機】Google Pixel 6漏洞不斷　屏幕出現壞點或影響觸碰功能
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款