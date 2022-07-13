【蘋果動向】正式分手？　iPhone設計師Jony Ive不再與蘋果合作設計產品

▲ 外媒爆料指，Jony已正式與蘋果中止合作關係，未來的蘋果產品在設計上或許會有所變化。

曾設計iPod、iPhone、iPad及Mac的蘋果前設計總監Jony Ive，被外媒爆料指，Jony已正式與蘋果中止合作關係，未來的蘋果產品在設計上或許會有所變化。

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Jony Ive早在1992年加入蘋果公司，當時創辦人Steve Jobs尚未回歸。但在1997年Steve Jobs重回蘋果後，Jony Ive獲得重用，並一手設計了 iPod、Mac、iPad、iPhone、Apple Watch等多款產品，以及自 iOS 7開始的新式UI外觀，甚至是蘋果的直營店內部和Apple Park總部，成為著名的工業設計師。Jony Ive在蘋果最終的職位，是CEO Tim Cook為其創立的「設計長」。Ive主導了當時蘋果的軟硬件設計，但他選擇在2019年離開蘋果，創立自己的設計公司LoveFrom。

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或影響蘋果設計工作

《紐約時報》指出，即使Ive離開蘋果，但因其與蘋果產品關係極深，Ive仍以顧問形式與蘋果合作，包括近期的24吋 iMac，以及傳聞中的Apple Car設計，Jony Ive均有參與。

報道又指，一些蘋果設計師會因此離開蘋果，選擇到LoveFrom與Jony Ive繼續合作，或會影響蘋果的產品設計；至於Jony Ive離開的原因，報導則稱Ive希望自行選擇設計工作，無需與蘋果商議。

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責任編輯：廖淑瑩

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