【英國王室】全球首施打疫苗護士獲授勳 英女王笑問「你仲未死？」

英女王今年多次缺席公開活動，健康狀況備受外界關注。英女王周二（12日）在溫莎堡向一批護士授勳，她當時神情輕鬆狀態不錯。英女王更在授勳予全球首名為民眾接種新冠疫苗的護士時，主動開玩笑稱驚歎對方依然活著。

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現年96歲的英女王周二和長子兼王儲查理斯王子（Prince Charles）在溫莎堡露面，向一批英國醫護人員頒發喬治十字勳章（George Cross）。英女王出席活動時神態輕鬆，身穿一件白色碎花連衣裙。據報她有在活動期間使用拐杖，但狀態良好，並向英格蘭、威爾士、蘇格蘭及北愛爾蘭的前線醫護工作人員授勳。

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被授勳者包括2020年12月8日時，為全球首名接種疫苗人士Maggie Keenan打疫苗的護士May Parsons。她向英女王表示，對疫苗推出感到非常自豪，並指疫苗十分成功。英女王回應表示肯定，並指十分好。當她得悉對方是歷史性首名施打疫苗護士時，更俏皮詢問對方「你仲未死？」，引得現場眾人哄堂大笑。

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負責組織今次授勳儀式的陸軍中校Michael Vernon表示，是次授勳旨在表彰所有英國國民保健服務（NHS） 工作人員。他指NHS職員在過去70年間，尤其近期以勇氣、同情心及奉獻精神支援民眾，提供最高標準的公共服務，對此表示衷心的感謝及讚賞。

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責任編輯：李俊儀