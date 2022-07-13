【理財智慧】睇好韓國未來發展 一文了解南韓基金

如果提到投資於亞洲的話，除了中國外，相信日本和韓國都是不少人有意投資的亞洲國家，但如果想直接投資於韓國和日本市場，除了直接投資於當地的股票市場外 (當然香港也不是所有證券都提供有關服務) ，反而投資者可以考慮以地區板塊基金的方式去投資，本文便會介紹韓國基金和其發展潛力。

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日本先觀望

上周日本前首相安倍晉三遇刺身亡，即使他在幾年前落任後在政壇仍是一個舉足輕重的人物，有人認為他對日本最大的貢獻是「安倍經濟學」(Abenomics)，在過往十年主張增加政府支出和貨幣寬鬆，以致協助日本走出「迷失十年」的困境。但在安倍離世後，對於現任政府的影響力減少，預計日後日本的經濟政策會有所改變，因此「安倍經濟學」會否退場都成疑問，因此可以待日本新政策出台後再作考慮。

韓國半導電

如果提及半導電產業，韓國在全球市場一定佔一席位。在政府的的支持下，韓國早已經訂下計劃在2030年成為全球最大規模的半導體產業鏈。在私人公司方面，他們多年來投資大量的資金在半導電產業，加上國家政策的支持下，在2021年半導電體出口總額為1280億，為韓國總出口額的兩成，不少韓國公司都在全球半導電體產業名列前茅。加上美國已提議與台灣、日本和南韓建立「Chip 4聯盟」，以整合半導電體的資源。

韓國電動車

在俄烏衝突影響下，以致全球能源的價格上升，不少人都對於轉換電動車的需求大增。參考本港今年首季新登記的私家車中，電動車佔當中46%，Tesla佔當中的一半，在需求大增的情況下，電動車預計需要超過十個月，當中一定是以Kia的EV6和現代的Ioniq5最為期待，據知現時訂車要明年底才收車，有別於歐洲的傳統車廠，歐洲車廠大多「換個殼就算」，即只是相同的型號直接由油車變電車，節省了不少研發的時間，但韓國車廠研發新的電動車型號，有意在電動車市場大展拳腳；除了電動車外，韓國車廠也研究氫能車，在新能源車早著先機投資。

摩根南韓基金

摩根南韓基金是一隻成立於1991年的基金，相信比我們的讀者要年長，是一隻經歷亞洲金融風暴、次按危機、金融海嘯、新冠疫情下仍然屹立不倒的基金，可見其基金經理是「經得起風浪」。基金主要投資於在韓國上市的公司，包括三星、SK、KIA等，都是一些大型的公司，加上前面提及韓國的發展潛力，投資者可以作投資選擇。

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記者：陳佳恩