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【安倍晉三身亡】警方槍擊現場搜尋彈頭 懷疑槍手自製子彈

環球社會熱點 14:13 2022/07/13

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日本警方繼續調查前首相安倍晉三遇刺案，奈良市警方周三（13日）清晨封鎖槍擊現場附近街道，派50名警員到場搜尋彈頭。日媒報道指，警方在槍手山上徹也家中發現大量塑膠彈殼，懷疑槍手同時自製彈藥。

大批民眾目送安倍靈車 獲授最高級別國家勳章 【下一頁】

奈良市警方早前在距離安倍站立20米處外，停放的競選車輛頂部發現懷疑彈孔，認為仍有子彈散落在現場，於是於當地時間周三清晨5點展開大規模搜查。共同社報道指，當地出動50名警員在槍撃現場搜尋彈頭，行動大約兩小時。

調查人員透露，槍手山上徹也分別距離安倍晉三身後7米及5米處開了兩槍，符合早前槍手供稱開兩槍說法。消息人士指，警方在槍手家中檢獲最少5支自製槍械，同時發現多種金屬球及疑似火藥粉末，以及有大量用於射擊安倍的塑膠彈殼，懷疑他同時自製彈藥施襲。

警方在槍手車上發現用於試射的木板，有大小及損壞程度不一彈洞，不排除他試做多種子彈，嘗試最具殺傷力方法。

槍手去年秋天動殺機 睇片自學製槍 【下一頁】

日媒引述消息人士指，山上向警方承認自母親信奉統一教導致破產後，過去20年對統一教懷恨在心，甚至計劃趁2019年統一教領導人來訪日本時，用炸彈發動襲擊。

警察廳長官中村格周二（12日）承認，警方未能履行保護安倍職責，作為警察廳廳長的他責任重大。警察廳已設立小組檢討事件，8月前提交結果。

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責任編輯：郭麗明

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