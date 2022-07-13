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【內房危機】內地22個城市爛尾樓小業主發起拒還貸、官媒籲提防風險　內房股大跌碧桂園再跌近一成　

股市 15:36 2022/07/13

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【內房危機】官媒警告提防爛尾樓擴散風險兼7月首周銷售再跌　內房股大跌、碧桂園再跌近一成　

內地近期多地有爛尾樓樓前盤業主發起拒還貸，花旗最新研報指出，至少已發現22個城市、35個爛尾樓項目的小業主不惜影響個人信用紀錄，共同決定停止償還按揭貸款。拒還貸事件引發官媒關注，證券時報發表《謹防爛尾樓盤停供風險擴散》文章，指近期有爛尾樓盤業主集體決定停止還貸，引得不少爛尾樓盤業主效仿，「如果這股風潮蔓延開來，有可能對樓市造成負面衝擊，對樓盤銷售更為不利，也不利於金融系統穩定。」

房企資金鍊斷裂 導致多地出現爛尾樓

文章指，「項目方挪用資金，是房企的慣用手段」，房企有一個特色，做大的公司往往要高周轉，在拿地、建房、回款、還債這個循環中，回款是關鍵一環，讓整個循環持續轉動下去，但是因為是高槓桿，在房地產壓縮槓桿的大背景下，沒有新錢進來，房企資金鍊斷裂，導致多地出現爛尾樓。

碧桂園 （02007） 股價再跌8%，一度見3.62元的3個月低，另一藍籌內房龍湖 （00960） 跌逾4%。旭輝 （00884） 跌逾13%，時代中國 （01233） 跌逾5%，富力地產 （02777） 跌逾3%。

國企內房中國海外 （00688） 跌3%，華潤置地 （01109） 跌2%。

碧桂園美元債創歷來最大跌幅、曾短暫停牌【下一頁】

野村：6月以來的內房股反彈已屆尾聲

野村指，內地大型民營房企上半年只動用相當於合約銷售5%旳資金用於買地，遠低於國營房企的24%，對於沒有無限銀行貸款的民營房企來說，除非看到房地產銷售回升，否則對於買地仍持審慎態度，若情況於下半年持續，民營房企至少明年銷售會減少，市場佔有率亦會因此下降。

野村重申，內房銷售已自谷底回升，但復甦過程緩慢，7月首周銷售再次下跌，加上上半年業績料無正面消息，內房股很大可能會調低全年盈利預測，物管股亦會公布在疫情期間向租戶提供租金支援，故此6月以來的內房股反彈已屆尾聲。

中信證券亦認為，7月初內房市場再次下行，說明市場復甦並不穩固，企業投資信心低落，相信市場會沿著先銷售、後投資、再信用復蘇的局面演進，觀望四季銷售表現。

旭輝向持股50%公司出售上海物業涉1.9億人幣【下一頁】

《證券時報》指，由於大多數業主是貸款買房，每月還要支付月供。隨著期房停工時間延長，日益接近交付日期，業主發現樓槃無法按時交付，心態越發不穩，有動力維護自身權益。

文章強調，「讓爛尾樓活起來，早日交付才有利於千家萬戶的穩定」，各地政府應該研究如何盤活爛尾樓，把死棋下活，追討轉移走的資金，或者引入有實力的房企，將保交付放在優先位置。

更多【內房危機】消息    

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相關文章：【內房危機】恒大「20恒大01」債券兌付延期半年議案被否決

港股 國企內房股 大行報告 民企內房股 時代中國控股（01233） 旭輝控股集團（00884） 龍湖集團（00960） 內地物業 富力地產（02777） 物業管理股

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