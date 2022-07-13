【iPhone新功能】YouTube「畫中畫」顯示功能　終於向蘋果用家開放

▲ YouTube日前宣布，將首先向美國的蘋果用戶開放YouTube「畫中畫」功能，用戶需要將iPhone或iPad分別升級至iOS 15或iPadOS 15。

目前iPhone要啟用YouTube「畫中畫」顯示功能，必需開啟網頁版才可做到。YouTube日前宣布，將首先向美國的蘋果用戶開放YouTube「畫中畫」功能，用戶需要將iPhone或iPad分別升級至iOS 15或iPadOS 15。

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YouTube指，是次更新以美國市場為主，用戶需要將裝置升級至iOS 15及iPadOS 15。音樂類型的影片維持背景播放的功能僅限Premium用戶專用，暫不開放給所有用戶。

該「畫中畫」功能可以讓用戶從YouTube回到手機主畫面時，播放的內容仍會以小框的形式播放，在主畫面繼續顯示，方便用戶如回覆訊息時，仍可繼續觀看影片內容。

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該功能預計會在未來幾日內推出，用戶需要到YouTube的設定頁面中開啟，或預設用原本的背景播放設定。

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責任編輯：廖淑瑩

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