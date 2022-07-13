▲ 【大行報告】券商指市場對比亞迪1211期望高、股神沽貨疑雲短線料困擾股價 比亞迪股價先跌後升

比亞迪 （01211） H股倉位出現變動，惹來「股神」巴菲特部署沽貨疑雲，令比亞迪股價回吐。券商認為，市場對比亞迪期望偏高，現時又有股神沽貨的不明朗因素困擾，預期比亞迪股價短線將受壓。比亞迪周三股價先跌後回升，現升0.3%，報271元。

摩根士丹利認為，比亞迪的基本面仍然強勁，但市場正等待更多消息，包括利潤改善及電池項目出現突破。大摩指，由於市場對比亞迪的期望高，以及市場情緒開始變得脆弱，所以任何投機及不確定性短期為比亞迪帶來更大的波動。大摩予比亞迪目標價300元，評級為「持有」。

大和資本指，巴菲特是比亞迪主要股東之一，任何股權變動都需要申報，除非巴郡主動澄清，否則比亞迪股價短期會有下行壓力，維持「買入」評級。

大和續稱，巴郡早前表示對未來數年經濟前景看法審慎，加上電動車增長放緩，故不排除巴郡沽比亞迪的可能。

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