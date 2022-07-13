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【大行報告】券商指市場對比亞迪1211期望高、股神沽貨疑雲短線料困擾股價　比亞迪股價先跌後升

股市 13:20 2022/07/13

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【大行報告】券商指市場對比亞迪1211期望高、股神沽貨疑雲短線料困擾股價　比亞迪股價先跌後升

比亞迪 （01211） H股倉位出現變動，惹來「股神」巴菲特部署沽貨疑雲，令比亞迪股價回吐。券商認為，市場對比亞迪期望偏高，現時又有股神沽貨的不明朗因素困擾，預期比亞迪股價短線將受壓。比亞迪周三股價先跌後回升，現升0.3%，報271元。

比亞迪據報未有磷酸錳鐵鋰電池量產佈局【下一頁】

摩根士丹利認為，比亞迪的基本面仍然強勁，但市場正等待更多消息，包括利潤改善及電池項目出現突破。大摩指，由於市場對比亞迪的期望高，以及市場情緒開始變得脆弱，所以任何投機及不確定性短期為比亞迪帶來更大的波動。大摩予比亞迪目標價300元，評級為「持有」。

比亞迪：未收減持信息　巴菲特15年前「平郵」披露沽貨還可行嗎？【下一頁】

大和資本指，巴菲特是比亞迪主要股東之一，任何股權變動都需要申報，除非巴郡主動澄清，否則比亞迪股價短期會有下行壓力，維持「買入」評級。

大和續稱，巴郡早前表示對未來數年經濟前景看法審慎，加上電動車增長放緩，故不排除巴郡沽比亞迪的可能。

相關文章：【比亞迪1211】比亞迪690億大貨轉倉、惹股神巴菲特部署散貨猜想　全日99億成交跌12%（第二版）

相關文章：【新股IPO】比亞迪半導體再獲中證監問詢　要求披露分拆是否符獨立性要求

港股 比亞迪股份（01211） 電動車 股權變動 巴菲特 買入 H股 目標價 大行報告

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