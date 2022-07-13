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華潤燃氣46億人幣收購 合肥燃氣49%股權

股樓投資 22:59 2022/07/13

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華潤燃氣(01193)協議向合肥燃氣出資約46.3億元人民幣，收購合肥燃氣49％股權，其中4.9億元人民幣將計入合肥燃氣的註冊資本，而約41.44億元人民幣則計入合肥燃氣的資本儲備。於增資完成後，合肥燃氣將成為由華潤燃氣及合肥城建分別持有49％及51％股權的合營公司。

【內房危機】一文看盡 滙豐對近40隻內房股違約風險分級  詳情請看【下一頁

【青姐話】美重鎚加息 淡友好招積 撈底考膽色

合肥燃氣為國有獨資企業，專注在合肥市從事天然氣供應、提供配套服務及燃氣器具製造。合肥燃氣截至2021年底止年度除稅後純利約2.9億元人民幣，增長25.1％。潤燃認為，增資有利於進一步提升合肥燃氣可持續發展的能力，有利於集團擴大在安徽省的城市燃氣項目網絡。潤燃又指，考慮到中國政府將持續推動綠色發展，天然氣市場具有良好的發展前景，而集團旨在緊抓行業發展機遇，積極配合各級政府的綠色發展政策，實現城市燃氣核心業務持續快速增長，因此集團認為是次交易有利於進一步加快在燃氣市場的拓展與整合及可持續發展，從而使集團取得更大的企業效益與社會效益，持續為股東創造更大的價值。

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撰文 : 李尚毅

華潤燃氣（01193） 港股

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