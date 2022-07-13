【職場現象】9成僱主重視畢業生實習經驗　掌握IT應用為首要條件

疫情為經濟帶來許多不明朗因素，縱使全球人才渴市，企業亦大多偏向採取較緊慎的招聘策略。加上，持有大專學歷的人數大增，令應屆畢業生求職變得難上加難。 香港醫護市場調查及策劃發表調查報告指，近7成僱主願於未來半年內聘請應屆畢業生，更有9成僱主認為畢業生的實戰經驗比其學歷重要。

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據統計處2021年人口普查，本港有超過210萬人口完成專上教育，當中更有超過144萬人擁有學位，即每3名港人就有1人持專上學歷。惟面對市場上巨大的競爭，應屆畢業生亦非必然被比下去。

調查結果顯示，有68.8%的受訪僱主表示，未來半年內會考慮聘請應屆畢業生。有89.9%受訪者更表示，即使前來求職的畢業生沒有相關的學歷背景，但只要有相關的職場經驗，也會考慮聘用。

81.6%受訪僱主認為能掌握資訊科技的應用前景是聘請畢業生最重要的考慮因素，其次是與職位相關實習經驗(62.4%)，及修讀相關學科(60.5%)。在曾聘請畢業生的僱主當中，近6成的受訪者表示，滿意畢業生的整體工作表現，亦有超過一半僱主認為畢業生能很快吸收工作知識和技能，以及資訊科技能力強。

負責進行是次調查的機構董事黃湫穎指，雖然疫下就業市場受壓，但畢業生仍不乏就業機會。調查反映比起相關學歷和學業成績，僱主更加重視工作經驗。學生如具有相關崗位的經驗，將大大增加其獲錄用的機會。

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責任編輯：殷凱怡

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