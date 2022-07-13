阿里巴巴9988炒波幅 短炒上望目標價多少？ 股市 12:58 2022/07/13 分享： 分享： 阿里巴巴 （09988） 中午收市靠穩，股價收報108.4元，升不足1%，獨立股評人唐牛分析炒波幅策略，指短炒要留意留意100元大關，短炒作止賺止蝕，可於約104、105元買入，上望120元。足本分析→【按此】 *環球聚焦美國CPI出爐 港股後市點睇？重溫《開市追揸沽》* 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 「新股王」天齊鋰業9696首日上市失利 跌穿招股價怎自保？ 今日 「新股王」天齊鋰業9696首日上市失利 跌穿招股價怎自保？ 跌市吸納收息股 中聯通（00762）睇呢個價位買入、息率超過7厘 2022/07/12 跌市吸納收息股 中聯通（00762）睇呢個價位買入、息率超過7厘 比亞迪（01211）現水平值得撈貨？撈貨策略速睇 2022/07/12 比亞迪（01211）現水平值得撈貨？撈貨策略速睇 內房股下半年走勢預測 港股企穩呢個位才有望造好 2022/07/12 內房股下半年走勢預測 港股企穩呢個位才有望造好 你可能感興趣 「新股王」天齊鋰業9696首日上市失利 跌穿招股價怎自保？ 今日 12:36 「新股王」天齊鋰業9696首日上市失利 跌穿招股價怎自保？ 跌市吸納收息股 中聯通（00762）睇呢個價位買入、息率超過7厘 18:32 2022/07/12 跌市吸納收息股 中聯通（00762）睇呢個價位買入、息率超過7厘 比亞迪（01211）現水平值得撈貨？撈貨策略速睇 13:52 2022/07/12 比亞迪（01211）現水平值得撈貨？撈貨策略速睇 最新專欄文章 更多 「新股王」天齊鋰業9696首日上市失利 跌穿招股價怎自保？ 今日 「新股王」天齊鋰業9696首日上市失利 跌穿招股價怎自保？ 比亞迪（01211）股價急挫 溫傑教你入市部署 今日 比亞迪（01211）股價急挫 溫傑教你入市部署 美國CPI即將出爐 美股宜造淡？譚智樂：造淡標指現水平抵博 2022/07/12 美國CPI即將出爐 美股宜造淡？譚智樂：造淡標指現水平抵博 跌市吸納收息股 中聯通（00762）睇呢個價位買入、息率超過7厘 2022/07/12 跌市吸納收息股 中聯通（00762）睇呢個價位買入、息率超過7厘 內房股下半年走勢預測 港股企穩呢個位才有望造好 2022/07/12 內房股下半年走勢預測 港股企穩呢個位才有望造好