泰國性罪犯將可化學閹割換減刑 10年監控加戴電子腳鐐

泰國上議院日前通過一項法案，將引入化學閹割。根據泰國相關法案，若被認為有再犯罪風險的泰國性犯罪者，可以選擇接受化學閹割換取減刑，但事前需獲得醫生批准。泰國相關法案亦規定，性犯罪者更會被監控10年，期間需佩戴電子監控腳鐐。

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泰國上議院周一（11日）以145票贊成，2票棄權通過一項法案。法案列明，部分被認為具有再犯風險的性犯罪者若獲得2名醫生批准，可選擇接受降低睪丸素水平注射（俗稱化學閹割），換取較短的監禁刑期。法案同時規定，性犯罪者更會被監控10年，期間需強制佩戴電子腳鐐接受監控。

相關法案3月時已在下議院通過，目前需再通過另一次下議院投票，及泰國王室批准，就會正式實施。若最終獲批，泰國將繼部分美國州分﹑波蘭﹑南韓﹑俄羅斯及愛沙尼亞後，另一國允許以化學閹割換減刑國家。

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泰國懲教部門數據顯示，2013至2020年間從監獄獲釋的逾1.6萬名性侵犯中，逾4,800人再次犯罪，再犯機率高達近3成。泰國司法部長 Somsak Thepsuthin表示，希望相關法案能快速通過，不希望再見到有關於女性的壞消息。

但泰國女性及男性進步運動基金會（Women and Men Progressive Movement Foundation）總監Jaded Chouwilai指，化學閹割不會解決性犯罪問題。他警告，使用處決或化學閹割等懲罰會強化罪犯無法再被改造的觀念，但罪犯應在監獄中改變心態來改過自身。

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責任編輯：李俊儀