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【內容審查】中國軟件WPS Office遭用戶踢爆　現敏感字眼會封鎖檔案　

科技 13:03 2022/07/13

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近日WPS Office被用戶爆出，懷疑進行內容審查，甚至擅自封鎖用戶本地文件，引發WPS Office侵犯私隱的爭議。

由中國辦公軟件和服務供應商金山辦公自研的辦公軟件WPS Office，是一款類似微軟Office的辦公軟件。惟近日WPS Office被用戶爆出，懷疑進行內容審查，甚至擅自封鎖用戶本地文件，引發WPS Office侵犯私隱的爭議。

【個人私隱】報告：80%網民擬使用免費VPN 繞過政府網絡審查

據《北京商報》報道，有用戶指WPS Office會主動偵測儲存在雲端或電腦的文件內容。若文件中出現敏感字眼，檔案會直接被上鎖無法開啟，而用戶只能向官方申請解鎖。

WPS其後在微博就事件作出回應，指用戶分享的在線文檔連結涉嫌違規，公司決定禁止他人使用，並指此事被誤傳為刪除用戶文件，強調始終把用戶私隱放在首位。

然而網友卻質疑WPS聲明愈描愈黑，並表示不接受，更有不少網民指：「你怎麼知道是違規的？偷偷打開別人文件檢查了」、「你只是工具，甚麼時候變執法者了？」、「這沒甚麼說服力」。

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【手機安全】Android手機再爆安全漏洞 黑客可控制手機

責任編輯：廖淑瑩

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