▲ 【下半年展望】法興：全球正面對三大風險 中國通脹偏低或吸引資金流入中資股、籲「增持」

法興亞太區研究主管及首席經濟學家姚煒認為，全球正面對通脹升溫、更多的中國經濟封鎖措施及金融市場暴跌三大風險，相信全球經濟會出現衰退，但基於現時市場仍具彈性，如家庭儲蓄率偏高，企業資產負債表總體仍處合理水平，因此預期衰退不會在短時間內出現。

姚煒指，大型發達經濟體的整體通脹會在未來6個月內下滑，但因上游價格壓力依然強勁，而且工資有跟隨上漲的趨勢，因此通脹只能緩慢下降，而且只是局部下降。

「全球通脹出現明顯的回落趨勢前，將有更多加息行動出現，預計年底前聯儲局將加息250點子、歐洲央行加200點子、英倫銀行加息75點子。」

法興亞洲股票策略主管Frank Benzimra表示，除中國外，數據顯示由於全球通脹下，今年亞洲新興市場有跟隨發達國家出現經濟放緩的趨勢，因此有可能會吸引資金流入中國，預測中資股明年每股盈利增長會有反彈，予中國市場「增持」評級。他又指，過去兩個月留意到中國的綠色轉型表現很好，有望帶動經濟恢復。

Frank Benzimra指，半導體行業正進入下行周期，預計半導體企業收入增長將放緩，由今年16%降至2023年5%。

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