「新股王」天齊鋰業9696首日上市失利 跌穿招股價怎自保？ 股市 12:36 2022/07/13 分享： 分享： 「新股王」天齊鋰業 （09696） 今日首掛，半日表現失利，收報79.1元，較82元招股價低逾3%，跌穿招股價怎自保？獨立股評人唐牛分析指，短炒部署如跌穿招股價要走，天齊鋰業上限定價進取，比亞迪 （01211） 急插拖累行業氣氛，未有貨想買天齊鋰業宜先等等，最近新股表現反覆，勿因天齊鋰業H股較A股抵而買入。 *環球聚焦美國CPI出爐 港股後市點睇？重溫《開市追揸沽》* 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 比亞迪（01211）現水平值得撈貨？撈貨策略速睇 2022/07/12 比亞迪（01211）現水平值得撈貨？撈貨策略速睇 新股大對決：中康（02361）、讀書郎（02385）炒作策略話你知 2022/07/12 新股大對決：中康（02361）、讀書郎（02385）炒作策略話你知 跌市吸納收息股 中聯通（00762）睇呢個價位買入、息率超過7厘 2022/07/12 跌市吸納收息股 中聯通（00762）睇呢個價位買入、息率超過7厘 你可能感興趣 比亞迪（01211）現水平值得撈貨？撈貨策略速睇 13:52 2022/07/12 比亞迪（01211）現水平值得撈貨？撈貨策略速睇 新股大對決：中康（02361）、讀書郎（02385）炒作策略話你知 12:47 2022/07/12 新股大對決：中康（02361）、讀書郎（02385）炒作策略話你知 跌市吸納收息股 中聯通（00762）睇呢個價位買入、息率超過7厘 18:32 2022/07/12 跌市吸納收息股 中聯通（00762）睇呢個價位買入、息率超過7厘 最新專欄文章 更多 阿里巴巴9988炒波幅 短炒上望目標價多少？ 今日 阿里巴巴9988炒波幅 短炒上望目標價多少？ 比亞迪（01211）股價急挫 溫傑教你入市部署 今日 比亞迪（01211）股價急挫 溫傑教你入市部署 美國CPI即將出爐 美股宜造淡？譚智樂：造淡標指現水平抵博 2022/07/12 美國CPI即將出爐 美股宜造淡？譚智樂：造淡標指現水平抵博 跌市吸納收息股 中聯通（00762）睇呢個價位買入、息率超過7厘 2022/07/12 跌市吸納收息股 中聯通（00762）睇呢個價位買入、息率超過7厘 內房股下半年走勢預測 港股企穩呢個位才有望造好 2022/07/12 內房股下半年走勢預測 港股企穩呢個位才有望造好 IPO 天齊鋰業（09696） 港股 買入 A股 H股