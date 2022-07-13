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「新股王」天齊鋰業9696首日上市失利 跌穿招股價怎自保？

股市 12:36 2022/07/13

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「新股王」天齊鋰業 （09696） 今日首掛，半日表現失利，收報79.1元，較82元招股價低逾3%，跌穿招股價怎自保？獨立股評人唐牛分析指，短炒部署如跌穿招股價要走，天齊鋰業上限定價進取，比亞迪 （01211） 急插拖累行業氣氛，未有貨想買天齊鋰業宜先等等，最近新股表現反覆，勿因天齊鋰業H股較A股抵而買入。

*環球聚焦美國CPI出爐   港股後市點睇？重溫《開市追揸沽》*

欄名 : 3分鐘睇股

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