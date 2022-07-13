【新冠疫情】世衛再強調未結束 促各國呼籲復戴口罩

全球多國早前因新冠肺炎疫情緩和，放寬防疫限制。但最近數據顯示各地疫情反彈，世界衛生組織指過去兩周確診數上升30%，再次強調疫情遠未結束，呼籲各國政府加強讓民眾戴口罩等。美國新數據顯示，超過8成新確診感染Omicron變種病毒的兩大亞變種。

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世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）周二（12日）表示，過去兩周世衛接獲通報的確診數目上升30%，認為由變種病毒Omicron的亞變種及各地防疫措施放寬導致，並指出現感染潮代表疫情仍未完結。

譚德塞指隨傳染風險增加，各地政府應重新推行部分防疫措施，如恢復口罩令及改善空氣流通。譚德塞稱Omicron的亞變種BA.4及BA.5持續肆虐，全球確診﹑入院重症及死亡數有所增加。

由於各地防疫監控放寬，譚德塞認為現時更難評估亞變種在傳染力及疾病數據，亦難以檢視醫療手段對有關變種病毒的作用。譚德塞憂慮確診上升對醫療系統及醫護構成更大壓力，亦擔心現時新冠死亡人數呈升勢。

世衛新冠緊急委員會將在周五（15日）會面，決定疫情是否維持國際關注緊急公共衞生事件（Public Health Emergency of International Concern，PHEIC）。

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美國疾控中心（CDC）主任華倫斯基（Rochelle Walensky）周二公布，當地上周新確診中感染BA.5個案約有65%，連同BA.4佔約16%，已有超過8成個案與Omicron變種有關。同時，美國過去7日平均新冠入院人數與5月初相比已翻倍。

華倫斯基呼籲高危族群，盡快接種針對Omicron病毒及第4針疫苗，不應等到秋天再接種。白宮被指有意擴大第4針對象，希望讓所有成年人接種。

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責任編輯：吳漢培