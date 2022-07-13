【盈喜盈警】特步發盈喜午後抽升近3%　料中期盈利增不少於35%

▲ 【盈喜盈警】特步發盈喜 料中期盈利增不少於35%

體育用品股特步 （01368） 發盈喜，預計今年上半年溢利大幅增加不少於35%，綜合收入亦增長不少於35%，並同時公布第二季度中國內地業務營運狀況。

特步股價午後轉升，現升2.7%，報14.42元。

公司指，業績大增主要因特步主品牌及特步兒童業務在產品創新、零售渠道升級及品牌知名度提升方面取得突破，零售表現令人鼓舞，從而帶來可觀的訂貨會訂單；及專業運動分部的索康尼零售銷售強勁，尤其是電子商務業務的零售表現，帶動收入錄得超過100%的按年增長。

另外，公司同時公布第二季度中國內地業務營運狀況，第二季零售銷售增長（包括線上線下渠道）達中雙位數，零售折扣水平為七折至七五折，而今年上半年零售銷售增長（包括線上線下渠道）為20%至25%，零售存貨周轉約四個半月。

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編輯：姚卓然