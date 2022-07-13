  • 34°C
香港時間 : 2022713日 (三) 13:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【盈喜盈警】特步發盈喜午後抽升近3%　料中期盈利增不少於35%

股市 13:03 2022/07/13

分享：

分享：

【盈喜盈警】特步發盈喜　料中期盈利增不少於35%

體育用品股特步 （01368） 發盈喜，預計今年上半年溢利大幅增加不少於35%，綜合收入亦增長不少於35%，並同時公布第二季度中國內地業務營運狀況。

特步股價午後轉升，現升2.7%，報14.42元。

公司指，業績大增主要因特步主品牌及特步兒童業務在產品創新、零售渠道升級及品牌知名度提升方面取得突破，零售表現令人鼓舞，從而帶來可觀的訂貨會訂單；及專業運動分部的索康尼零售銷售強勁，尤其是電子商務業務的零售表現，帶動收入錄得超過100%的按年增長。

另外，公司同時公布第二季度中國內地業務營運狀況，第二季零售銷售增長（包括線上線下渠道）達中雙位數，零售折扣水平為七折至七五折，而今年上半年零售銷售增長（包括線上線下渠道）為20%至25%，零售存貨周轉約四個半月。

#玩遊戲贏獎金，總值港幣3萬元！立即參加「全民股獎」#

相關文章：

【快手1024】快手616購物節品牌GMV增逾5倍　小米、天海藏、特步成三大最高銷售額品牌

【大行報告】大摩：內地體育用品銷售改善　兩原因點名李寧為最安全復甦股

【體育用品股】安踏次季主品牌零售金額按年跌中單位數　FILA跌高單位數

編輯：姚卓然

特步國際（01368） 時裝服飾 港股 盈喜 運動 體育用品股

上一篇文章

【港股市況】恒指午後升逾百點　美團京東撑市、餐飲股呈強　碧桂園插8%

下一篇文章

阿里巴巴9988炒波幅 短炒上望目標價多少？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】道指期貨反彈33點　納指期貨升0.2%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨反彈33點　納指期貨升0.2%（不斷更新）
【俄烏衝突】俄羅斯正式切斷北溪一號天然氣供應　加拿大歸還德國天然氣供應設備
【俄烏衝突】俄羅斯正式切斷北溪一號天然氣供應　加拿大歸還德國天然氣供應設備
【香港科技探索】香港科技探索挫半成創兩年低　HKTVmall母企、I.T網購平台EESE 開業不足8個月宣布停運　沈嘉偉王維基轉型遇挫（第二版）
【香港科技探索】香港科技探索挫半成創兩年低　HKTVmall母企、I.T網購平台EESE 開業不足8個月宣布停運　沈嘉偉王維基轉型遇挫（第二版）
【比亞迪1211】比亞迪690億大貨轉倉、惹股神巴菲特部署散貨猜想　全日99億成交跌12%（第二版）
【比亞迪1211】比亞迪690億大貨轉倉、惹股神巴菲特部署散貨猜想　全日99億成交跌12%（第二版）
【恒指夜期+ADR】阿里美股靠穩　夜期倒升57點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股靠穩　夜期倒升57點（不斷更新）
恒指半日升130點　美團京東撑市、餐飲股呈強　碧桂園插8%
恒指半日升130點　美團京東撑市、餐飲股呈強　碧桂園插8%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款