友邦1299追揸沽策略：炒波幅上望多少？ 股市 13:49 2022/07/13 分享： 分享： 友邦 （01299） 今日高開0.9%後持續向好，中午收市報84.35元，升1%。獨立股評人唐牛指平保、國壽由高位回落，加上內銀、內房股同樣負面消息纏身，對保險股一定有影響。唐牛指投資者應該於上日低位止蝕。短線可於82-86元間炒波幅，穿82元宜先走。 足本分析→【按此】 *環球聚焦美國CPI出爐 澳門全面封賭場影響多大？重溫《開市追揸沽》* 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 「新股王」天齊鋰業9696首日上市失利 跌穿招股價怎自保？ 今日 「新股王」天齊鋰業9696首日上市失利 跌穿招股價怎自保？ 比亞迪（01211）股價急挫 溫傑教你入市部署 今日 比亞迪（01211）股價急挫 溫傑教你入市部署 友邦1299追揸沽策略：炒波幅上望多少？ 今日 友邦1299追揸沽策略：炒波幅上望多少？ 你可能感興趣 「新股王」天齊鋰業9696首日上市失利 跌穿招股價怎自保？ 今日 12:36 「新股王」天齊鋰業9696首日上市失利 跌穿招股價怎自保？ 比亞迪（01211）股價急挫 溫傑教你入市部署 今日 11:40 比亞迪（01211）股價急挫 溫傑教你入市部署 友邦1299追揸沽策略：炒波幅上望多少？ 今日 13:49 友邦1299追揸沽策略：炒波幅上望多少？ 最新專欄文章 更多 比亞迪1211遭股神沽貨機率高？話你知幾時可出手低撈 今日 比亞迪1211遭股神沽貨機率高？話你知幾時可出手低撈 阿里巴巴9988炒波幅 短炒上望目標價多少？ 今日 阿里巴巴9988炒波幅 短炒上望目標價多少？ 「新股王」天齊鋰業9696首日上市失利 跌穿招股價怎自保？ 今日 「新股王」天齊鋰業9696首日上市失利 跌穿招股價怎自保？ 比亞迪（01211）股價急挫 溫傑教你入市部署 今日 比亞迪（01211）股價急挫 溫傑教你入市部署 美國CPI即將出爐 美股宜造淡？譚智樂：造淡標指現水平抵博 2022/07/12 美國CPI即將出爐 美股宜造淡？譚智樂：造淡標指現水平抵博 藍籌股 友邦保險（01299） 止蝕 投資推介 港股 保險公司