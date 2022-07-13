▲ 【大行看法】嘉信理財：美股標指雖脫離熊市惟走勢仍偏弱 加息周期利好5板塊

美股今年來走勢偏弱，嘉信理財香港理財顧問林長傑指，美股3大指數已有修正形勢，標普500指數雖已脫離熊市，但50天平均線仍低於200天平均線，反映形勢仍偏弱，「只有股市大幅反彈，才能令市場重拾信心」，美股下半年要留意企業盈利情況及經濟增長放緩，市場雖已消化部分負面新聞，但企業盈利下調趨勢持續，加上經濟前景疲弱，或進一步推低股市。

傳統美國科技股在加息周期中不會特別受惠

林長傑指，每次加息期間，市場均會有掙扎期，基於短期沒有其他利好消息，市場將出現困境，但參考以往加息周期，部分板塊會跑贏，如通訊服務、金融、能源、醫療保健、公用等，建議投資者奉行較多元化的投資組合，並留意有回購消息股份，而基於市況較為波動，要在投資上保持靈活性。

科技股方面，他指，傳統美國科技股在加息周期中不會特別受惠，但加息首一至兩個月，科技股一般表現較好，而科技股於加息期間於投資取態上傾向審慎，待宏觀經濟回復理想才繼續投資。

林長傑能源股維持「中立」看法，綠色能源概念較新，投資初期成本較大，而且未普及化，發展與宏觀經濟息息相關，所以綠色能源板塊抱持較「中立」看法。

熊市平均持續15個月

嘉信理財香港私人客戶顧問游國義指，熊市平均持續15個月，平均虧損約38.4%，熊市最長超過2年半，最短是2020年，只有33天，因此除非有資金需要，否則不要有賣掉股票的衝動，因市場在反彈初段速度很快，投資者難以準確捕捉，所以要保持多元化投資，同時持有股債，並審慎選擇負債比率低兼現金流高的股票。

游國義相信，通脹高企下，聯儲局今年會繼續加息，若沒有看到通脹下降，聯儲局掉頭減息的可能性偏低，故預期美國經濟實現軟著陸的可能性偏低。

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