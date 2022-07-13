NASA再公開宇宙最深處全彩色圖像 詹姆斯韋布太空望遠鏡拍下（多圖）

美國太空總署在內多個機構合作斥資近100億美元的詹姆斯．韋布太空望遠鏡去年12月升空，署方周二（12日）再發布更多宇宙最深處高清照片，亦是人類史上離地球最遠、最高清的全彩色宇宙圖像。

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由美國太空總署（NASA）牽頭、歐洲太空總署及加拿大太空總署聯手， 經過逾20年努力及斥資近100億美元打造的詹姆斯．韋布太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）於去年12月升空，取代去年退役的哈勃太空望遠鏡（Hubble Space Telescope），成為迄今最大及最強的太空望遠鏡。

詹姆斯．韋布太空望遠鏡以紅外綫攝影機，拍攝宇宙深處，希望有助探索逾135億年前的宇宙大爆炸時期，科學家亦會利用其更先進的技術，研究銀河系中行星的大氣，希望能夠探測到生命跡象。

美國白宮周一（11日）率先發布由詹姆斯．韋布太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）拍下的首張照片，NASA周二公布整批全彩色圖像，成為人類史上拍下宇宙最深、最清晰圖像。

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首張照片涉及距離地球46億光年的星系團SMACS 0723，相中布滿多種色彩光芒，猶如「萬花筒」般璀璨，科學家將分析來自其中一個星系的光線，揭示其化學成分。

第二張圖像捕捉到較暗的星雲中心持續向外噴射氣體與星塵，形成美麗光環。這個被稱為「南環星雲」的氣塵雲，距離地球約2,000光年。

另一張是名叫「Stephan’s Quintet」由5個星系組成的星團。科學家同時發現有一個活躍黑洞，雖然看不到黑洞本身，但周圍有物質旋轉被其吞噬。

最後一張是詹姆斯．韋布太空望遠鏡分析一顆距離約1,150光年、名為Wasp-96b的行星的頻譜數據。頻譜顯示有水蒸氣存在，代表存在與木星一樣的大氣層，但由於星球溫度太高，無法存在液態水，因此不適合人類居住。

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責任編輯：郭麗明