LEGO原材料成本上升加價25%　美連銷書店約40款LEGO也加價

▲ 美連銷書店有約40款LEGO套裝已加價。（法新社圖片）

近來零售商受原材料等成本急劇上漲影響，產品紛紛加價，而繼早前LEGO官方宣布，部份產品將於8月至9月起加價後，美國大型售連銷書店Barnes & Noble也提高了LEGO套裝的價錢。

據Hypebeast報道，LEGO曾表示，新定價受影響的產品有4分之1，當中包括多款人氣產品，《Back To The Future》DeLorean 車款積木模型、Real Madrid主場Santiago Bernabéu Stadium積木模型等。

Barnes & Noble現售的LEGO套裝中，其部份產品的新售價，較以前上升了25%。據The Verge引述一個博客整合的數據，新售價的LEGO套裝有40套，加幅也有所不同，而加幅達25%為21327 Ideas Typewriter和21318 Ideas Tree House，由200美元（約1569.9港元）加至250美元（約1962.4港元）。

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責任編輯：馬意文