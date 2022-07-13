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【保障私隱】小米應用商店下架逾萬款App　打擊「熱更新」違規行為

科技 12:15 2022/07/13

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「熱更新」是指App不通過營運商店的軟件版本更新審核，直接從App自行下載的軟件數據更新行為。（資料圖片）

小米應用商店宣布，展開「App侵害用戶權益治理行動」，同時啟動「通過熱更新能力從事違法違規行為」的排查專案，現時已對11,375款無法聯繫、拒不整改的App下架。

侵害小米用戶MIUI 系統體驗

「App侵害用戶權益治理行動」將針對在架、非在架的清理類產品，進行集中排查與治理。所謂清理類產品，就是出現「頻繁惡意彈屏」、「侵害用戶私隱」等屢遭用戶投訴的App，因此它們嚴重侵害小米用戶合法權益和MIUI系統的體驗。

【數據私隱】FTC禁第三方數據服務商　非法共享敏感醫療和位置數據

小米表示，在過往的檢測和巡查行動中，小米應用商店發現大量違規應用通過「熱更新」的技術方式，從事違法行為。「熱更新」是指App不通過營運商店的軟件版本更新審核，直接從App自行下載的軟件數據更新行為。但「熱更新」能力技術隱蔽性強，常被不法開發者用於技術對抗，繞過監管和檢測。

【電訊監管】澳洲推出SMS詐騙法規　要求電訊公司識別、追蹤和報告騙案

為打擊「熱更新違規」產品，小米表示，小米應用商店將開展為期一年的「通過熱更新能力從事違法違規行為」的排查專案行動，對具有「熱更新能力」或「安裝和執行可更改應用特性/功能代碼」的產品，進行持續的巡查和檢測，對明確識別存在違規行為的產品進行下架和必要手段處置。

【香港回歸25周年系列】創科投資　創造機遇

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

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