【券商點睇】「以工代賑」突顯穩增長迫切性 基建有望再加碼

國家發改委日前發布《關於在重點工程項目中大力實施以工代賑促進當地群眾就業增收的工作方案》。所謂的「以工代賑」是指政府投資建設基礎設施工程，受賑濟者參加工程建設獲得勞務報酬，以此取代直接救濟的一種扶持政策。國盛證券認為，以工代賑資金不會擠壓原有項目資金安排，影響基建實物工作量落地。

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在穩增長背景下，今年政府應不會出台緊縮性的政策，以工代賑本意是擴大投資與增加居民收入，故該行預計中央及地方政府會調整財政預算，安排新的增量資金來對以工代賑進行支持。同時，以工代賑是促進有效投資、穩就業保民生重要舉措，當前加大力度實施更突顯基建在穩經濟、穩就業方面的重要性及急迫性，預計後續政策將持續加碼，如新增政策性金融工具、發行明年專項債等。

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同時，基於後續政策有望持續加大力度。在政策推動及低基數效應影響下，基建投資加速上行，下半年有望超預期，中性預期基建全年按年增長10%，下半年增速可達11%。該行推薦低估值的央企及國企，包括中國中鐵（00390）、中國交建（01800）等。

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撰文：林衛