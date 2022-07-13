【安踏2020】招商證券：第二季流水降幅好於預期 安踏維持目標價不變

招商證券發表報告指，安踏體育（02020）第二季零售流水下降，但降幅好於預期。公司旗下安踏、 FILA和其他品牌的零售流水，分別下降了中單位數、高單位數，和按年增長20至25%。雖然安踏和FILA的零售流水都出現了下降，但降幅遠好於預期，尤其是FILA， 盡管受疫情影響的較高線城市對它的營收貢獻大，主要結束封鎖措施的城市如上海，其銷售在6月錄得強勁反彈，零售流水強於預期。

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另一方面，公司庫存水平可控，預計折扣不會大幅加深。期內，折扣率約為25%，好於上季的27%。FILA的折扣率約為20%至25%，與去年同期類似。安踏目前庫存水平略高於5個月，稍高於上季。 FILA的庫存水平則略高於7個月，高於上季的6個月。公司管理層預計下半年不會大幅提高折扣率，因為庫存主要是春夏季產品，可以在今年晚些時候推向市場。

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雖然安踏和FILA的全年流水不太可能達到最初的指引，即分別按年增長20%至25%和15%至20%，但管理層認為，如果沒有更多大規模封控措施，以及消費者信心沒有明顯降低的情況下， 零售額的增速有望在下半年保持。基於下半年不會再有大規模封鎖的假設，該行維持目標價112.4元不變，對應的預測市盈率27.3倍，維持「買入」評級。

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撰文：林衛