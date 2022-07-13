【內房點睇】爛尾盤停供引來其他業主效仿 官媒：謹防風險擴散

據報道，近期國內有爛尾樓盤業主集體決定停止還貸，引得不少爛尾樓盤業主效仿。《證券時報》評論稱，如果這股風潮蔓延開來，有可能對樓市造成負面衝擊，對樓盤銷售更為不利，也不利於中國的金融系統穩定。「如果問題得不到解決，受傷害的不僅是業主，他們可能面臨徵信污點，還有整個樓市，樓市在危機持續下，買房者會更加謹慎，還有金融機構，金融機構盡管有房產做抵押，但是沒有交付的房產，只能成為壞賬，當壞賬增加，還可能造成系統性金融風險。」

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歸根究柢，爛尾盤的出現，主要因房企過於依賴高周轉，一旦樓市氣氛逆轉，便會造成資金斷裂。文章指，「樓盤面臨無力支付工程款的情況，絕大多數是房產公司旗下項目公司資金被轉走，房產公司以項目公司出資為整個樓盤風險負責，真出事後，往往無法覆蓋風險。」

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不過，評論亦指出爛尾樓業主最為無辜，現時政策應以保交付放在優先的位置。「業主主動要求強制停供，也是走投無路，其本心還是希望問題得到解決，能夠早日成為真正的業主。」因此，「讓爛尾樓活起來，早日交付才有利於千家萬戶的穩定，各地政府應該研究如何盤活爛尾樓，把死棋下活，追討轉移走的資金，或者引入有實力的房企，將保交付放在優先位置。」

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撰文：林衛