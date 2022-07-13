比亞迪（01211）股價急挫 溫傑教你入市部署

市場傳出股神巴菲特（Warren Buffett）或減持比亞迪 （01211） ，令股價周二（12日）大跌11.9%。比亞迪作為新七小福股份之一，溫傑認為應趁低吸納，至於詳細入市部署？ （ 速睇點選 22：20 – 30：40）

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