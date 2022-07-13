比亞迪（01211）股價急挫 溫傑教你入市部署 股市 11:40 2022/07/13 分享： 分享： 市場傳出股神巴菲特（Warren Buffett）或減持比亞迪 （01211） ，令股價周二（12日）大跌11.9%。比亞迪作為新七小福股份之一，溫傑認為應趁低吸納，至於詳細入市部署？ （ 速睇點選 22：20 – 30：40） 記得收看今集：【溫股知新】琴日下跌六百點 今日教你可以點 更多精彩節目， 即click： 【開市追揸沽】環球聚焦美國CPI出爐 澳門全面封賭場影響多大？ 【ET財智Talk】比特幣2年後再爆升？幣市專家蔡嘉民3大指標預測幣市走向 【ET開市直擊】恒指下一站支持位多少 比亞迪急插上車定落車？ 恒指能否守兩萬一 憧憬內地出手救內房？ 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 【異動股】贛鋒鋰業1772逆市升逾2% 上望目標價話你知 2022/07/12 【異動股】贛鋒鋰業1772逆市升逾2% 上望目標價話你知 比亞迪1211股價下試300元 跌到幾錢宜止蝕？ 2022/07/11 比亞迪1211股價下試300元 跌到幾錢宜止蝕？ 中移動941策略跟進：財息兼收機會微 息率8厘揸住先？ 2022/07/11 中移動941策略跟進：財息兼收機會微 息率8厘揸住先？ 憧憬內地放水救市太天真？譚智樂：港股、A股會跑贏但不會大升 2022/07/11 憧憬內地放水救市太天真？譚智樂：港股、A股會跑贏但不會大升 加息受惠股：渣打2888可否部署買入？一類定存或更受惠 2022/07/11 加息受惠股：渣打2888可否部署買入？一類定存或更受惠 你可能感興趣 【異動股】贛鋒鋰業1772逆市升逾2% 上望目標價話你知 10:17 2022/07/12 【異動股】贛鋒鋰業1772逆市升逾2% 上望目標價話你知 比亞迪1211股價下試300元 跌到幾錢宜止蝕？ 14:15 2022/07/11 比亞迪1211股價下試300元 跌到幾錢宜止蝕？ 中移動941策略跟進：財息兼收機會微 息率8厘揸住先？ 15:25 2022/07/11 中移動941策略跟進：財息兼收機會微 息率8厘揸住先？ 最新專欄文章 更多 美國CPI即將出爐 美股宜造淡？譚智樂：造淡標指現水平抵博 2022/07/12 美國CPI即將出爐 美股宜造淡？譚智樂：造淡標指現水平抵博 跌市吸納收息股 中聯通（00762）睇呢個價位買入、息率超過7厘 2022/07/12 跌市吸納收息股 中聯通（00762）睇呢個價位買入、息率超過7厘 內房股下半年走勢預測 港股企穩呢個位才有望造好 2022/07/12 內房股下半年走勢預測 港股企穩呢個位才有望造好 新股「鋰王」明日上市 天齊鋰業（09696）暗盤操作部署＋走勢分析即睇 2022/07/12 新股「鋰王」明日上市 天齊鋰業（09696）暗盤操作部署＋走勢分析即睇 美團3690股價創月內新低 聶振邦（聶sir）：低撈美團睇實呢個價位 2022/07/12 美團3690股價創月內新低 聶振邦（聶sir）：低撈美團睇實呢個價位 撈貨 上升空間 大行報告 服務 恒生指數 技術分析 圓底 目標價 通脹 港股