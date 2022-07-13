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【阿里巴巴9988】「股神」拍檔芒格次季未再減持阿里巴巴　續成其第三大重倉美股

股市 11:21 2022/07/13

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【阿里巴巴9988】「股神」拍檔芒格次季未再減持阿里巴巴　續成其第三大重倉美股

「股神」巴菲特拍檔芒格（Charlie Munger）旗下Daily Journal Corporation（美﹕DJCO）近日提向美國SEC提交持倉申報文件，截至第2季末，Daily Journal美股組合持倉市值為1.75億美元，較首季末的2.13億美元有所降低。Daily Journal次季期間未有進一步減持阿里巴巴 （09988） （美：BABA）ADR，使阿里巴巴繼續是其第三大持倉。

芒格此前一向看好阿里巴巴，自2021年3月加倉阿里巴巴，去年底持倉曾高見60.206萬股ADR，但Daily Journal 今年首季將阿里持倉削半至30萬股。雖然阿里巴巴在第二季經歷疫情封城、消費增長放緩等衝擊，但Daily Journal上季未有再減倉阿里巴巴。

「股神」芒格拍檔Daily Journal 第二季末五大美股持倉

對比第1季度末，Daily Journal持股數目並未見太大變化，持倉市值變化更多是由股價變化導致。

截至第二季度末，Daily Journal第一大重倉股為美國銀行Bank of America（美：BAC），第二大重倉股為富國銀行Wells Fargo & Co（美：WFC），第三大重倉股阿里巴巴ADR，第四大重倉股美國合眾銀行US Bancorp（美：USB），第五大重倉股為韓國鋼鐵製造商浦項鋼鐵Posco ADR（美：PKX）。

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