英希斯路機場日限離境人數10萬 籲停售夏季旅行機票

受新冠肺炎疫情期間的裁員影響，英國機場人手不足問題仍然持續。英國倫敦希斯路機場宣布，限制每日離境人數為10萬，呼籲航空公司停售今年夏天的旅行機票。希斯路機場表示，相關決定十分艱難，但發現服務質素下降至不能接受地步，需保障職員安全。

倫敦希斯路機場英航職員擬罷工 勢影響暑假旺季運作 【下一頁】

希斯路機場（Heathrow）周二（12日）宣布，即日起至9月11日，限制離境人數上限為每日10萬人。希斯路機場行政總裁卡伊（John Holland-Kaye） 向乘客發表公開信表示，相關決定十分艱難，但過去數周內每日出境人數經常超過10萬，當局已看到服務質素下降至不能接受水平。卡伊指，機場職員已竭盡全力服務更多乘客，但考慮到職員的安全及福祉，當局不能讓他們處於危險之中。

卡伊透露，機場最新預測顯示，航空公司已超售很多機票，因此呼籲航空公司停售夏季旅行機票。卡伊指，夏季平均每日離境人數為10.4萬，即平均每日超出4,000人，但當中僅得約1,500人已向航空公司購買機票。當局正向航空公司查詢，了解停售夏季旅行機票的影響。

人手不足加航班取消 英國機場陷入大混亂 【下一頁】

國際航空運輸協會（International Air Transport Association，IATA）總幹事沃爾什（Willie Walsh）批評，希斯路機場限制荒謬。他指航空公司預測客流量一直較機場預測更強勁，機場當局正試圖以犧牲航空公司為代價，最大幅度地提升獲利能力。希斯路機場發言人拒絕回應相關評論，僅指疫情後目前航空業面臨巨大壓力，4個月內就實現過去40年增長，需要業內及其他人士共同合作與在服務上作出投資，保障乘客。

希斯路機場疫情前的夏天每日平均出境人數估計有11至12.5萬人離境。

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責任編輯：李俊儀