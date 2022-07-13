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【智能購物】亞馬遜升級智能購物車　提醒顧客結賬

科技 11:30 2022/07/13

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新版本的Dash Cart配有一個更大容量的電池，提升續航力讓更多顧客頻繁地使用。（Amazon）

亞馬遜（Amazon）在2020年時開發了智能購物車Dash Cart，並於旗下的Amazon Fresh雜貨店供客人使用。亞馬遜宣布將Dash Cart升級，不但能運送更多貨品，而且新增提醒顧客交易的功能，並會進一步推廣至旗下的Whole Foods超市。

【低碳物流】亞馬遜推步行、電動單車送貨　料每年配送500萬件包裹

升級版的Dash Cart可攜帶四個食物袋，較舊版本多兩個，並且設有專門的貨架存放精緻和超大的物品。

【機器學習】AI創新遇瓶頸？　近四成機器學習從業員：無提高模型性能數據

功能方面，除了會自動掃瞄放在購物車上的產品，並實時統計所購買的貨物價格外，更調整了車上顯示屏的軟件，能夠顯示附近新鮮水果和農產品的圖像。此外，該軟件還能追蹤購物車在商店中的位置，並提醒顧客結賬。

配備更大容量電池  提高續航力

最後，新版本的Dash Cart還配有一個更大容量的電池，提升續航力讓更多顧客頻繁地使用。為進一步推廣Dash Cart，亞馬遜也將逐步把Dash Cart拓展到旗下的Whole Foods超市。

【香港回歸25周年系列】創科投資　創造機遇

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

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