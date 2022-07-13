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【香港通關】盧寵茂：11月或有條件免隔離旅行　金管局主辦投資峰會成契機　國泰航空曾見52周高

股市 16:13 2022/07/13

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【防疫措施】盧寵茂：11月或允許有條件免隔離旅行、配合銀行家峰會舉行　國泰航空曾見52周高

金管局早前邀請國際金融機構高層參與11月舉辦的「國際金融領袖投資峯會」，醫務衛生局局長盧寵茂接受本地傳媒訪問時稱，預期11月香港有機會容許抵港人士免隔離檢疫，只須持續核酸檢測，改為醫學監察、納入「黃碼」，限制到訪酒吧等高風險場所。盧寵茂直言，香港不需要盲目遵循內地嚴格的防疫政策。

據市場消息，金管局已邀請數十家國際金融機構總部高層來港參與峰會，與此同時，香港擬在11月4日至6日重新舉行國際七人欖球賽。

金管局據報籌備11月舉行「國際投資峰會」、邀金融機構高層訪港 金管局：跟從港府入境防疫措施，可見【下一頁】

盧寵茂：香港計劃採用健康碼系統

盧寵茂接受南華早報訪問時稱，即使不會照搬內地防疫策略，香港仍需做好圍堵工作，採用「健康碼系統」管理社交距離。他指，持黃碼的人可以去上班，但不得進入高風險場所，例如安老院或除口罩的場所。

盧寵茂表示，仍需要檢查海外入境者在酒店隔離第三天提交的檢測紀錄，然後可能改為5天酒店隔離加2天居家隔離，甚至是7天居家隔離。

國泰航空 （00293） 曾創52周高位，升逾4%，高見8.79元，惟全日升幅收窄至0.6%，報8.47元，成交9280萬元。國航 （00753） 、南航 （01055） 升約3%，東航 （00670） 未有升跌。

大摩：中港放寬防疫措施利好投資情緒、薦22隻疫後復常股【下一頁】

相關文章：【內地隔離】內地放寬入境隔離檢疫限制　大摩：對中國股市看法愈加正面

相關文章：【內地隔離】大新溫嘉煒：港零售依賴不過夜旅客支撐　內地入境隔離檢疫放寬至「7+3」幫助不大

【石Sir一周前瞻及異動股】中芯國際、海信家電及波司登

 

港股 疫情 中國東方航空（00670） 南方航空（01055） 中國國航（00753） 航空 防疫措施 健康碼 盧寵茂 國泰航空（00293）

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