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【防疫措施】盧寵茂：11月或允許有條件免隔離旅行、配合銀行家峰會舉行　國泰航空曾見52周高

股市 11:04 2022/07/13

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【防疫措施】盧寵茂：11月或允許有條件免隔離旅行、配合銀行家峰會舉行　國泰航空曾見52周高

據《南華早報》引述醫務衛生局局長盧寵茂表示，預期11月本港舉行全球銀行家峰會之際，可能會允許有條件的免隔離旅行，但仍需要進行核酸檢測，但酒店檢疫或會改為醫學監察，期間亦會禁止到訪酒吧等高風險活動。

香港計劃採用一個類似內地的健康碼系統

盧寵茂表示，香港不需要盲目遵循內地嚴格的防疫政策，但香港仍需做好圍堵工作，但香港計劃採用一個類似內地的健康碼系統，來管理社交距離。他指，持黃碼的人可以去上班，但不得進入高風險場所，例如安老院或除口罩的場所。

大摩：中港放寬防疫措施利好投資情緒、薦22隻疫後復常股【下一頁】

盧寵茂表示，仍需要檢查海外入境者在酒店隔離第三天提交的檢測紀錄，然後可能改為5天酒店隔離加2天居家隔離，甚至是7天居家隔離。

國泰航空 （00293） 曾創52周高位，升逾4%，高見8.79元，現升1.9%，報8.58元。國航 （00753） 、南航 （01055） 、東航 （00670） 升1.6%至4%不等。

相關文章：【內地隔離】內地放寬入境隔離檢疫限制　大摩：對中國股市看法愈加正面

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【石Sir一周前瞻及異動股】中芯國際、海信家電及波司登

 

港股 疫情 中國東方航空（00670） 南方航空（01055） 中國國航（00753） 航空 防疫措施 健康碼 盧寵茂 國泰航空（00293）

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