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【約翰遜下台】8人入閘爭黨魁 需30票過首輪

環球政治 10:53 2022/07/13

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英國保守黨內的1922委員會提升黨魁選舉門檻後，仍有多達8名候選人達標，競選活動亦同時展開。首輪投票即將舉行，候選人需要取得最少30票，才可以繼續角逐黨魁，爭取成為下任英國首相。前財相辛偉誠獲最多議員黨友公開支持，暫時被視為大熱人選。

【約翰遜下台】保守黨提高入閘門檻 英國9月5日有新首相（第二版） 【下一頁】

1922委員會把首輪入閘門檻上升至20張支持票後，只有前衛生大臣賈偉德（Sajid Javid）﹑交通大臣夏博思（Grant Shapps）及外交部政務次官Rehman Chishti退選。其餘8人成功在提名限期前，於周二（12日）提交最少20張黨友支持票。

辛偉誠（Rishin Sunak）獲超過40名黨友公開支持，包括退選的夏博思及其他黨內高層，暫成大熱人選。他同日稍早開始競選活動，但暫時未公布更多政策，表示不想在減稅政策上開「空頭支票」，希望與大眾有成熟的對話後才決定。

【約翰遜下台】保守黨新黨魁點選出？各候選人動向 【下一頁】

外相卓慧思（Liz Truss）及貿易政策國務大臣莫佩琳（Penny Mordaunt）被英國坊間視為最可能在今次選舉擊敗辛偉誠的候選人，數碼文化傳媒和體育大臣杜慧詩（Nadine Dorries）已表態支持卓慧思，莫佩琳則在日前的黨內民調中支持度最高。

保守黨的國會議員在周三（13日）展開首輪投票，任何候選人得票低於30會被淘汰，最快預計在當地時間下午5時有結果（香港時間周四凌晨12時）。次輪投票會在周四（14日）舉行，第3輪定在下周一（18日），最遲在下周四（21日）選出最終兩名候選人。所有保守黨員可以參與最終投票，於9月5日決定新任英國首相。

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責任編輯：吳漢培

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