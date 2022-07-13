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【透明手機】Nothing Phone（1）正式登場　7月21起香港發售

科技 10:43 2022/07/13

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Nothing Phone（1）機身大幅採用透明物料，機背則使用Glyph Interface設計，配有由900盞LED燈組成的Glyph燈。（Nothing）

由OnePlus聯合創辦人裴宇領導的英國初創Nothing，繼去年推出透明外殻耳機 Ear（1）後，昨（12日）晚更公布旗下第一部智能手機Nothing Phone（1）。

Nothing Phone（1）機身大幅採用透明物料，機背則使用Glyph Interface設計，配有由900盞LED燈組成的Glyph燈，接收來電或訊息時，會顯示特殊燈光效果。

【智能手機】2022年Q1智能手機出貨　僅蘋果錄得增長

Nothing表示，Glyph Interface設計可有效減少屏幕使用時間。另外，Nothing Phone（1）也具有Flip to Glyph功能，只要翻轉手機，將Glyph Interface朝上，就可以進入靜音模式，啟動燈光通知。如果將Glyph Interface的亮度調到最高，就可變成便攜式環形閃光燈，以柔和光線照亮拍攝對象。

搭載高通Snapdragon 778G+芯片

Nothing Phone（1）的機面配備6.55吋FHD+解像度OLED屏幕，支援10-bit 色深、1,200 尼特峰值亮度，有60Hz~120Hz自適應刷新率和240Hz觸控採樣率，並且搭載高通Snapdragon 778G+芯片。

【Google手機】Google Pixel 6漏洞不斷　屏幕出現壞點或影響觸碰功能

Nothing Phone（1）有黑白兩款顏色可選擇，提供8GB/128GB、8GB/256GB 及 12GB/256GB（夏季較後時間上市） 版本，定價3,699 港元起，並於7月21日起在1010、CSL及連卡佛公開發售。

 

【香港回歸25周年系列】創科投資　創造機遇

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責任編輯：陳卓賢

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