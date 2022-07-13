【新股IPO】四新股掛牌全軍覆沒　天齊鋰業9696跌幅收窄、每手帳面暫蝕580元

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周三有4隻新股掛牌，表現均未如理想。今年來集資規模最大的新股內地鋰業巨頭天齊鋰業 （09696） 開市即挫逾10%，低見72.65元，中午收報79.1元，跌幅收窄至3.5%，以定價82元計，每手200帳面蝕580元。天齊鋰業執行董事兼行政總裁夏浚誠表示，股價升跌為正常反應，要看長期股價表現，強調對集團業務及處於新能源賽道的優勢有信心，對股價表現並不憂慮。
諾亞控股 （06686） 亦跌逾4%，低見270.6元，中午收報278.6元，以定價292元計，每手20股，帳面虧損268元。
湖州燃氣 （06661） 跌逾6%，低見5.5元，中午收報5.84元，跌4%，以定價6.08元計，每手500股，帳面蝕120元。
至於回流港上市的名創優品 （09896） ，股價亦跌近3%，低見13.12元，中午收報13.42元，跌2.8%，以定價13.8元計，每手200股，帳面蝕76元。
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