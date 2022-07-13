  • 34°C
香港時間 : 2022713日 (三) 13:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】四新股掛牌全軍覆沒　天齊鋰業9696跌幅收窄、每手帳面暫蝕580元

新股IPO 12:17 2022/07/13

分享：

分享：

【新股IPO】四新股掛牌全軍覆沒

周三有4隻新股掛牌，表現均未如理想。今年來集資規模最大的新股內地鋰業巨頭天齊鋰業 （09696） 開市即挫逾10%，低見72.65元，中午收報79.1元，跌幅收窄至3.5%，以定價82元計，每手200帳面蝕580元。天齊鋰業執行董事兼行政總裁夏浚誠表示，股價升跌為正常反應，要看長期股價表現，強調對集團業務及處於新能源賽道的優勢有信心，對股價表現並不憂慮。

天齊鋰業什麼價位值搏？【下一頁】

諾亞控股 （06686） 亦跌逾4%，低見270.6元，中午收報278.6元，以定價292元計，每手20股，帳面虧損268元。

湖州燃氣 （06661） 跌逾6%，低見5.5元，中午收報5.84元，跌4%，以定價6.08元計，每手500股，帳面蝕120元。

名創優品港掛牌跌逾2%

至於回流港上市的名創優品 （09896） ，股價亦跌近3%，低見13.12元，中午收報13.42元，跌2.8%，以定價13.8元計，每手200股，帳面蝕76元。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具    

相關文章：【日日煮】DayDayCook放棄SPAC赴美上市　改以IPO方式上市、再獲本地富豪加碼

相關文章：【新股IPO】兩新股齊首掛　讀書郎2385收跌半成、中康控股險守招股價

 

【石Sir一周前瞻及異動股】中芯國際、海信家電及波司登

開啟hket App，閱讀全文
港股 諾亞控股－S（06686） 名創優品（09896） 天齊鋰業（09696） 湖州燃氣（06661） IPO

上一篇文章

【石Sir午市閒談】今日推介安踏體育、海螺水泥、中國移動
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】道指期貨反彈33點　納指期貨升0.2%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨反彈33點　納指期貨升0.2%（不斷更新）
【俄烏衝突】俄羅斯正式切斷北溪一號天然氣供應　加拿大歸還德國天然氣供應設備
【俄烏衝突】俄羅斯正式切斷北溪一號天然氣供應　加拿大歸還德國天然氣供應設備
【香港科技探索】香港科技探索挫半成創兩年低　HKTVmall母企、I.T網購平台EESE 開業不足8個月宣布停運　沈嘉偉王維基轉型遇挫（第二版）
【香港科技探索】香港科技探索挫半成創兩年低　HKTVmall母企、I.T網購平台EESE 開業不足8個月宣布停運　沈嘉偉王維基轉型遇挫（第二版）
【比亞迪1211】比亞迪690億大貨轉倉、惹股神巴菲特部署散貨猜想　全日99億成交跌12%（第二版）
【比亞迪1211】比亞迪690億大貨轉倉、惹股神巴菲特部署散貨猜想　全日99億成交跌12%（第二版）
【恒指夜期+ADR】阿里美股靠穩　夜期倒升57點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股靠穩　夜期倒升57點（不斷更新）
恒指半日升130點　美團京東撑市、餐飲股呈強　碧桂園插8%
恒指半日升130點　美團京東撑市、餐飲股呈強　碧桂園插8%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款