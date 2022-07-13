▲ 【美國經濟】IMF下調美國今、明年經濟增長預測 廣泛通脹飆升、避免衰退充滿挑戰

國際貨幣基金組織（IMF）警告，美國要避免陷入衰退將變得「越來越有挑戰性」，同時考慮到數據顯示消費支出疲軟，將美國2022年經濟增長由2.9% 下調至 2.3%，同時將2023年實際 GDP 增長預測從 1.7% 下調至 1.0%。

IMF透過第四條磋商在6月24日與美國官員會面，對美國經濟政策進行年度評估。IMF在報告中表示，廣泛的通脹飆升為美國和全球經濟帶來系統性風險，現在的政策重點必須是在不引發衰退的情況下迅速放緩工資及價格增長，形容這將是一項棘手的任務。

今年末季預測通脹率為 6.6%

聯儲局近月數度加息及啟動收水。IMF表示，聯儲局收緊貨幣政策應有助美國在2023 年第四季度將通脹率降至 1.9%，而 2022 年第四季度的預測通脹率為 6.6%。

IMF執董表示，對於通過了《基礎設施投資和就業法案》（IIJA）表示歡迎，但呼籲當局繼續為加強社會安全網以及改變稅收、支出和移民政策以促進勞動力參與、投資和創新，並建議取消過去五年引入的貿易限制和關稅上調。

IMF經濟學家：2023 年底失業率上升到 5%

IMF 西半球部門經濟學家Andrew Hodge 發表分析文章指，聯儲局加息和減少政府支出將使消費者支出增長在明年年初降至0%附近，從而緩解供應壓力。到 2023 年底，需求放緩將使失業率上升到 5% 左右，同時將會降低工資。

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