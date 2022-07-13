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【內房危機】德勤辭任花樣年核數師　花樣年：內地爆發疫情及核心管理層辭職令進度出現延誤

股市 09:19 2022/07/13

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【內房危機】德勤辭任花樣年核數師　花樣年：內地爆發疫情及核心管理層辭職令進度出現延誤

花樣年 （01777） 公布，德勤‧關黃陳方會計師行應公司建議，已辭任核數師，自7月11日起生效。德勤在辭任函表明，已考慮到花樣年委任另一家核數師事務所而令其與公司的專業關係難以為繼，決定辭任核數師。德勤又指，由於其尚未完成審核工作，因此無法確認是否有任何其他事宜須敦請公司股東或債權人垂注。

花樣年指，董事會將委聘新的核數師以填補德勤辭任核數師後的臨時空缺。花樣年表示，內地爆發疫情及實施相關控制措施導致進度出現延誤，同時隨公司若干核心管理人員及財務部門員工辭職，財務報告流程受到嚴重影響，故此迄今為止已進行的審核現場工作程度有限。

花樣年又認為，委聘另一家核數師可利用組成核數師進行審核工作，更有效和及時完成公司截至2021年12月31日止年度的審核工作，符合本公司及其股東的最佳利益。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁   

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港股 花樣年控股（01777） 德勤 會計師行 核數師 辭職

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