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【內房危機】德勤辭任花樣年及彩生活核數師　彩生活：與花樣年舉動保持一致、現正在物色新核數師

股市 12:37 2022/07/14

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【內房危機】德勤辭任花樣年及彩生活核數師　彩生活：與花樣年舉動保持一致、現正在物色新核數師

內房股花樣年 （01777） 及其物管公司彩生活 （01778） 核數師辭任。德勤‧關黃陳方會計師行應公司建議，已辭任花樣年及彩生活核數師，分別自7月11日及13日起生效。

德勤在辭任函表明，已考慮到花樣年委任另一家核數師事務所而令其與公司的專業關係難以為繼，決定辭任核數師。德勤又指，由於其尚未完成審核工作，因此無法確認是否有任何其他事宜須敦請公司股東或債權人垂注。

花樣年指，董事會將委聘新的核數師以填補德勤辭任核數師後的臨時空缺。花樣年表示，內地爆發疫情及實施相關控制措施導致進度出現延誤，同時隨公司若干核心管理人員及財務部門員工辭職，財務報告流程受到嚴重影響，故此迄今為止已進行的審核現場工作程度有限。

花樣年又認為，委聘另一家核數師可利用組成核數師進行審核工作，更有效和及時完成公司截至2021年12月31日止年度的審核工作，符合本公司及其股東的最佳利益。

另外，其物管公司彩生活宣佈，德勤‧關黃陳方會計師行應公司建議已辭任本公司核數師，自2022年7月13日起生效。

考慮到公司控股股東花樣年出於效率及效益考慮而將委任另一家核數師，以完成截至2021年12月31日止年度的審核工作，以及已完成的審核工作程度有限，董事會認為，由同一核數師進行公司的審核以致無需重覆進行審核工作，將更具成本效率及效益。因此，公司計劃將其核數師委任與花樣年保持一致，以便公司可盡快完成2021年審核。

董事會正在物色及委聘新的核數師以填補德勤辭任公司核數師後的臨時空缺。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁   

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