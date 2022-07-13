【港股開市】恒指黑期升41點　關注騰訊比亞迪　四新股首掛

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【ET開市直擊】恒指下一站支持位多少 比亞迪急插上車定落車？（歡迎觀眾問股）
港股昨跌穿21000點關口。恒指黑期現升41點。今日繼續關注比亞迪 （01211） 及騰訊 （00700） 。比亞迪惹「股神」巴菲特部署沽貨憂慮而急挫。另外，國家新聞出版署發布7月國產網絡遊戲審批信息，但名單上仍未見騰訊等大型企業。
焦點股及財經日誌：多圖講解重點消息
即市走勢︰
【09：16】恒指期貨升60點，報20896點。
【08：53】【HSBC滙豐】滙豐於倫敦及香港市場共回購306.46萬股 涉1.5億元
【08：41】恒指黑期現升41點。
【08：38】【資源股】俄鋁擬發行兩隻債券 申請在莫斯科上市
【08：25】【商湯20】商湯澄清控股股東湯曉鷗未有出售股份 亦無減持計劃
【07：45】美國中概股輕微上升，納指金龍中國指數升0.2%，阿里巴巴美股較港收市價低0.6%。
更多港股ADR及中概股報價︰
【07：30】市場觀望美國周三公布的6月份通脹數據，道指收市跌192點，報30981點；標指跌35點，報3818點；納指跌107點或0.95%，報11264點。歐股收市反覆升0.49%。
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編輯：姚卓然
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