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【港股開市】恒指黑期升41點　關注騰訊比亞迪　四新股首掛

股市 09:16 2022/07/13

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港股昨跌穿21000點關口。恒指黑期現升41點。今日繼續關注比亞迪 （01211） 及騰訊  （00700） 。比亞迪惹「股神」巴菲特部署沽貨憂慮而急挫。另外，國家新聞出版署發布7月國產網絡遊戲審批信息，但名單上仍未見騰訊等大型企業。

焦點股及財經日誌：多圖講解重點消息

    點擊圖片放大
    +2

即市走勢︰

【09：16】恒指期貨升60點，報20896點。

【08：53】【HSBC滙豐】滙豐於倫敦及香港市場共回購306.46萬股　涉1.5億元

【08：41】恒指黑期現升41點。

【08：38】【資源股】俄鋁擬發行兩隻債券　申請在莫斯科上市

【08：25】【商湯20】商湯澄清控股股東湯曉鷗未有出售股份　亦無減持計劃

【07：45】美國中概股輕微上升，納指金龍中國指數升0.2%，阿里巴巴美股較港收市價低0.6%。

更多港股ADR及中概股報價︰

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【07：30】市場觀望美國周三公布的6月份通脹數據，道指收市跌192點，報30981點；標指跌35點，報3818點；納指跌107點或0.95%，報11264點。歐股收市反覆升0.49%。

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁

編輯：姚卓然

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恒生指數 港股 阿里巴巴 騰訊

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【ET開市直擊】恒指下一站支持位多少 比亞迪急插上車定落車？（歡迎觀眾問股）
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