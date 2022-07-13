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【港股開市】恒指升幅收窄　比亞迪無力反彈跌2%　新股天齊鋰業挫一成

股市 10:24 2022/07/13

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港股昨跌穿21000點關口。恒指開市升66點，報20911點。今日繼續關注比亞迪 （01211） 及騰訊  （00700） 。比亞迪昨日惹「股神」巴菲特部署沽貨憂慮而急挫。另外，國家新聞出版署發布7月國產網絡遊戲審批信息，但名單上仍未見騰訊等大型企業。

焦點股及財經日誌：多圖講解重點消息

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即市走勢︰

【10：23】碧桂園系走弱，碧桂園 （02007） 跌6.5%，報3.75元，暫為表現最差藍籌，碧桂園服務 （06098） 跌3%，報26.35元。

【10：18】建發國際集團 （01908） 跌5.2%，報17.5元。公司以先舊後新方式配售3000萬股，配售價為每股17元，較昨日收市價折讓約7.9%，籌5億元。

【10：09】比亞迪 （01211） 現跌2%，報264元，其A股（深：002594）失守300關，跌3.5%，報298.05元人民幣，創一個月低。

【10：06】辰罡科技 （08131） 一度抽升46.5%，高見0.17元，現升26.7%，報0.148元，創一個月高。公司公布今年五月底止中期盈利大升6.8倍至1103.3萬元。

【10：02】商湯 （00020） 並未止跌，現跌2%，報2.38元，再創上市低。

【09：54】中國第七批國家集中帶量採購工作已經啟動，共涉及59個品種，208個品規。東陽光藥 （01558） 中標流感藥「奧司他韋膠囊」，中標價格為每片0.99元，股價現跌2.9%，報6.02元。

【09：48】昨晚國際油價大跌，紐約原油瀉8%至95美元水平，「三桶油」今日股價硬淨，中海油 （00883） 及中石油 （00857） 跌1至2%；中石化 （00386） 無升跌。

【09：44】亞洲電視 （00707） 再升29%，報0.041元，創十個月高，兩日累升近1.3倍。

【09：42】凱升 （00102） 曾一度再升11.3%，高見0.186元，現轉跌2%，而太陽城 （01383） 升6.4%，報0.15元。

【09：33】恒指早市初段升103點，惟比亞迪 （01211） 無力反彈，現轉跌2.7%，報263元。

【09：30】中國中藥 （00570） 急挫15%。公司發盈警，料今年上半年淨利潤按年下降50%至60%。

【09：23】四新股今首掛全數低開，天齊鋰業 （09696） 低開9%，名創優品 （09896） 跌4.4%，諾亞控股 （06686） 跌2.4%，湖州燃氣 （06661） 跌1.6%。

【09：20】恒生指數開報20911點，升66點，騰訊 （00700） 升0.2%，比亞迪 （01211） 反彈1.4%。京東 （09618） 高開近3%。新股天齊鋰業 （09696） 低開9%。

【互聯網監管】新聞出版署7月批出67款遊戲版號　數目高於上兩輪　騰訊網易仍未有份

【股神沽貨？】比亞迪：未收減持信息　巴菲特15年前「平郵」披露沽貨還可行嗎？

【中電盈警加碼】中電出售印度Apraava Energy一成股權　料錄單次虧損約9.8億元

【09：19】【內房危機】德勤辭任花樣年核數師　花樣年：內地爆發疫情及核心管理層辭職令進度出現延誤

【09：16】恒指期貨升60點，報20896點。

【08：53】【HSBC滙豐】滙豐於倫敦及香港市場共回購306.46萬股　涉1.5億元

【08：41】恒指黑期現升41點。

【08：38】【資源股】俄鋁擬發行兩隻債券　申請在莫斯科上市

【08：25】【商湯20】商湯澄清控股股東湯曉鷗未有出售股份　亦無減持計劃

【07：45】美國中概股輕微上升，納指金龍中國指數升0.2%，阿里巴巴美股較港收市價低0.6%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】市場觀望美國周三公布的6月份通脹數據，道指收市跌192點，報30981點；標指跌35點，報3818點；納指跌107點或0.95%，報11264點。歐股收市反覆升0.49%。

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁

編輯：姚卓然

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恒生指數 港股 阿里巴巴 騰訊

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