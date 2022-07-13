【港股午市】恒指半日升130點　美團京東撑市、餐飲股呈強　碧桂園插8%

港股今日穿插兩萬一關口。恒指半日升130點，報20974點。美團 （03690） 和京東 （09618） 撑市，餐飲股呈強，海底撈 （06862） 升約6%，而碧桂園 （02007） 卻插8%。今日繼續關注比亞迪 （01211） 及騰訊 （00700） 。比亞迪昨日惹「股神」巴菲特部署沽貨憂慮而急挫。另外，國家新聞出版署發布7月國產網絡遊戲審批信息，但名單上仍未見騰訊等大型企業。

焦點股及財經日誌：多圖講解重點消息

▼ 點擊圖片放大 +2

重點新聞：【防疫措施】盧寵茂：11月或允許有條件免隔離旅行、配合銀行家峰會舉行

即市走勢︰

【12：00】恒生指數半日升130點，報20974點，成交額為572億元。騰訊 （00700） 跌0.2%，比亞迪 （01211） 跌0.4%，海底撈 （06862） 升5.9%，而碧桂園 （02007） 插近8%。

【11：55】明源雲 （00909） 連跌三日，現再跌2%，報8.7元，創近兩個月低，三日累跌22.7%。

【11：44】比亞迪 （01211） 再度轉跌0.6%，報268.4元。

【11：27】新股天齊鋰業 （09696） 突跌幅收窄，由跌一成至現跌3.7%，報78.95元。

【11：19】恒生科指升2.1%，報4620點。

【11：17】小米 （01810） 升1.6%，報12.88元。據雷軍微信公眾號，小米妙享中心正式上線。據介紹，小米妙享中心是MIUI 13推出的一個新功能，能實現全局設備互聯互通，支持影音接力、應用流轉、全局播控。

【11：08】中康控股 （02361） 上市次日大升18.5%，報6.35元，最高曾升26.9%至6.8元。

【11：04】【防疫措施】盧寵茂：11月或允許有條件免隔離旅行、配合銀行家峰會舉行

【11：04】餐飲股造好，海底撈 （06862） 升4%，九毛九 （09922） 升3.6%，百勝 （09987） 升2.7%，海倫司 （09869） 升8%，奈雪的茶 （02150） 升4.6%。

【10：53】A股轉升，恒指重上二萬一，現升170點，報21015點，美團 （03690） 和京東 （09618） 撐市，分別升3.6%和5.4%。

【10：41】比亞迪 （01211） 轉升1%，報273元。

【10：40】京東 （09618） 升4.3%，報240.8元，美團 （03690） 升3%，報183.3元。

【10：39】【新股IPO】四新股掛牌全軍覆沒 天齊鋰業9696跌逾一成、每手帳面蝕1870元

【10：36】金山軟件 （03888） 升6.3%，報28.85元，科指成分股之中表現最好。公司旗下成都西山居世遊科技的《雙相》獲得遊戲版號。

【10：30】恒指升幅一度收窄至23點，現升92點，報20936點。

【10：23】碧桂園系走弱，碧桂園 （02007） 跌6.5%，報3.75元，暫為表現最差藍籌，碧桂園服務 （06098） 跌3%，報26.35元。碧桂園2024年到期的收益率為8%的債券下跌1.3美分至47.1美分。

【10：18】建發國際集團 （01908） 跌5.2%，報17.5元。公司以先舊後新方式配售3000萬股，配售價為每股17元，較昨日收市價折讓約7.9%，籌5億元。

【10：09】比亞迪 （01211） 現跌2%，報264元，其A股（深：002594）失守300關，跌3.5%，報298.05元人民幣，創一個月低。

【10：06】辰罡科技 （08131） 一度抽升46.5%，高見0.17元，現升26.7%，報0.148元，創一個月高。公司公布今年五月底止中期盈利大升6.8倍至1103.3萬元。

【10：02】商湯 （00020） 並未止跌，現跌2%，報2.38元，再創上市低。

【09：54】中國 第七批國家集中帶量採購工作已經啟動，共涉及59個品種，208個品規。 東陽光藥 （01558） 中標流感藥「奧司他韋膠囊」，中標價格為每片0.99元，股價現跌2.9%，報6.02元。

【09：48】昨晚國際油價大跌，紐約原油瀉8%至95美元水平，「三桶油」今日股價硬淨，中海油 （00883） 及中石油 （00857） 跌1至2%；中石化 （00386） 無升跌。

【09：44】亞洲電視 （00707） 再升29%，報0.041元，創十個月高，兩日累升近1.3倍。

【09：42】凱升 （00102） 曾一度再升11.3%，高見0.186元，現轉跌2%，而太陽城 （01383） 升6.4%，報0.15元。

【09：33】恒指早市初段升103點，惟比亞迪 （01211） 無力反彈，現轉跌2.7%，報263元。

【09：30】中國中藥 （00570） 急挫15%。公司發盈警，料今年上半年淨利潤按年下降50%至60%。

【09：23】四新股今首掛全數低開，天齊鋰業 （09696） 低開9%，名創優品 （09896） 跌4.4%，諾亞控股 （06686） 跌2.4%，湖州燃氣 （06661） 跌1.6%。

【09：20】恒生指數開報20911點，升66點，騰訊 （00700） 升0.2%，比亞迪 （01211） 反彈1.4%。京東 （09618） 高開近3%。新股天齊鋰業 （09696） 低開9%。

【互聯網監管】新聞出版署7月批出67款遊戲版號 數目高於上兩輪 騰訊網易仍未有份

【股神沽貨？】比亞迪：未收減持信息 巴菲特15年前「平郵」披露沽貨還可行嗎？

【中電盈警加碼】中電出售印度Apraava Energy一成股權 料錄單次虧損約9.8億元

【09：19】【內房危機】德勤辭任花樣年核數師 花樣年：內地爆發疫情及核心管理層辭職令進度出現延誤

【09：16】恒指期貨升60點，報20896點。

【08：53】【HSBC滙豐】滙豐於倫敦及香港市場共回購306.46萬股 涉1.5億元

【08：41】恒指黑期現升41點。

【08：38】【資源股】俄鋁擬發行兩隻債券 申請在莫斯科上市

【08：25】【商湯20】商湯澄清控股股東湯曉鷗未有出售股份 亦無減持計劃

【07：45】美國中概股輕微上升，納指金龍中國指數升0.2%，阿里巴巴美股較港收市價低0.6%。

更多港股ADR及中概股報價︰

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【07：30】市場觀望美國即將公布的6月份通脹數據，道指收市跌192點，報30981點；標指跌35點，報3818點；納指跌107點或0.95%，報11264點。歐股收市反覆升0.49%。

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

編輯：姚卓然

#玩遊戲贏獎金，總值港幣3萬元！立即參加「全民股獎」#