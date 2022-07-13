▲ 【資源股】俄鋁擬發行兩隻債券 申請在莫斯科上市

俄鋁 （00486） 建議發行合共最多價值1,000億盧布的交易所買賣債券及合共最多價值人民幣40億元的交易所買賣債券。公司將申請債券在俄羅斯莫斯科證券交易所上市。債券並無亦不會尋求在香港上市。

俄鋁指，債券將在俄羅斯發行及配售予承配人，概無債券將在香港、美國、澳洲、加拿大或日本發售予公眾人士。債券未曾及不會根據一九三三年美國證券法登記。因此，不得在美國發售或出售，惟獲豁免證券法的登記規定，或屬不受有關規定限制的交易則除外。

公司指，兩隻債券發行的到期日均為配售開始之日起計最多5年，並設有認沽期權。票面利率將於公司總經理進行配售前釐定。公司將稍後視乎市況就配售作出最終決定。債券的承配人選擇及關鍵參數亦仍然有待公司總經理最終批准後方可作實。

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編輯：姚卓然