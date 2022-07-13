▲ 【商湯20】商湯澄清控股股東湯曉鷗未有出售股份 亦無減持計劃

商湯 （00020） 上月底自解禁限售股份後，股價至今急插逾五成。對於市傳商湯執行董事兼控股股東湯曉鷗減持股份一事，商湯澄清為不實消息，並指湯曉鷗未有出售公司股份計劃。

商湯表示，注意到近日市場有關於湯曉鷗減持公司股份的錯誤解讀。公司澄清，湯曉鷗並沒有出售其實益持有的任何公司股份。公司亦獲告知，湯曉鷗對公司長期價值及前景充滿信心，沒有任何出售公司股份的計劃。

如該公告所披露，湯曉鷗向其各自有限合夥人分配各有限合夥企業所持有的所有B類股份，未收取任何對價，並非獲得實際收益的售股行為。而所分配的股份實際由各有限合夥企業的有限合夥人所有，該等有限合夥人為獨立第三方，也是公司的上市前的投資人。湯曉鷗僅憑藉彼間接持有各有限合夥企業的普通合夥人股權，而被視為擁有並控制該等分配股份。

公司獲湯曉鷗告知，有關分配現已完成。因此，有限合夥企業、其普通合夥人及湯曉鷗不再持有任何B類股份。

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編輯：姚卓然