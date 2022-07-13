▲ 【TWTR】Twitter入稟起訴馬斯克 迫令完成440億美元收購計劃

Twitter（推特，美：TWTR）入稟美國特拉華州商業法院，尋求法院頒令，要求Tesla特斯拉（美︰TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）完成涉資達440億美元的收購Twitter計劃。

馬斯克撤回440億美元Twitter收購案 寧付10億美元分手費還是另有目的？可見【下一頁】

該交易原以每股54.2美元的價格進行。不過，馬斯克上周五單方面宣布終止相關收購交易，理由是Twitter違反收購協議，未能向他提供足夠文件以回應該平台虛假賬號的質疑。惟Twitter其後指 ，馬斯克終止協議行為是「無效和錯誤的」，認為公司 未違反協議下的任何義務。

Twitter表示，馬斯克公開收購計劃後，雙方簽訂協議具有約束力的收購協議， 現在「他拒絕履行對 Twitter 及其股東的義務，因為他簽署的交易不再符合他的個人利益」。

在另一份文件中，Twitter要求法院在9月中旬安排為期四天的審判。

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編輯：姚卓然