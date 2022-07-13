  • 29°C
香港時間 : 2022713日 (三) 08:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【TWTR】Twitter入稟起訴馬斯克　迫令完成440億美元收購計劃

股市 08:00 2022/07/13

分享：

分享：

【TWTR】Twitter入稟起訴馬斯克　迫令完成440億美元收購計劃

Twitter（推特，美：TWTR）入稟美國特拉華州商業法院，尋求法院頒令，要求Tesla特斯拉（美︰TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）完成涉資達440億美元的收購Twitter計劃。

馬斯克撤回440億美元Twitter收購案 寧付10億美元分手費還是另有目的？可見【下一頁

該交易原以每股54.2美元的價格進行。不過，馬斯克上周五單方面宣布終止相關收購交易，理由是Twitter違反收購協議，未能向他提供足夠文件以回應該平台虛假賬號的質疑。惟Twitter其後指，馬斯克終止協議行為是「無效和錯誤的」，認為公司未違反協議下的任何義務。

Twitter表示，馬斯克公開收購計劃後，雙方簽訂協議具有約束力的收購協議，現在「他拒絕履行對Twitter及其股東的義務，因為他簽署的交易不再符合他的個人利益」。

在另一份文件中，Twitter要求法院在9月中旬安排為期四天的審判。

更多美股新聞

#玩遊戲贏獎金，總值港幣3萬元！立即參加「全民股獎」#

相關文章：

【TWTR】特朗普狠批馬斯克：又是一個大話連篇的騙子、與Twitter的合約是個「爛交易」

【TWTR】Twitter聘重量級律師控馬斯克違約　馬斯克連環圖回應譏諷（第二版）

【TWTR】馬斯克提收購後首次與Twitter員工對話　內容談甚麼？

編輯：姚卓然

Twitter（美：TWTR） 美股 社交平台 Twitter Tesla

上一篇文章

【商湯20】商湯澄清控股股東湯曉鷗未有出售股份　亦無減持計劃

下一篇文章

港股開市睇實比亞迪（01211）股價 油價急瀉中海油（00883）股價勢受挫
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【俄烏衝突】俄羅斯正式切斷北溪一號天然氣供應　加拿大歸還德國天然氣供應設備
【俄烏衝突】俄羅斯正式切斷北溪一號天然氣供應　加拿大歸還德國天然氣供應設備
【比亞迪1211】比亞迪690億大貨轉倉、惹股神巴菲特部署散貨猜想　全日99億成交跌12%（第二版）
【比亞迪1211】比亞迪690億大貨轉倉、惹股神巴菲特部署散貨猜想　全日99億成交跌12%（第二版）
【美股收市】紐油瀉8%跌穿96關 道指挫192點 納指跌1%
【美股收市】紐油瀉8%跌穿96關 道指挫192點 納指跌1%
【恒指夜期+ADR】阿里巴巴ADR較港股低5.7%　夜期跌131點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里巴巴ADR較港股低5.7%　夜期跌131點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股靠穩　夜期倒升57點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股靠穩　夜期倒升57點（不斷更新）
【香港科技探索】HKTVmall母企、I.T網購平台EESE 開業不足8個月宣布停運　沈嘉偉王維基轉型遇挫（第二版）
【香港科技探索】HKTVmall母企、I.T網購平台EESE 開業不足8個月宣布停運　沈嘉偉王維基轉型遇挫（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款