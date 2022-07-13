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【內房危機】一文看盡 滙豐對近40隻內房股違約風險分級

股樓投資 20:45 2022/07/13

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滙豐發表內房行業報告，指出內房行業在監管收緊、貸款限制和銷售下跌等因素下，正走向「3.0時代」。由於房企以高槓桿估計末來10年行業將出現大洗牌，前景面臨挑戰。該行根據其中38隻內房股的違約風險分為4類，分別是違約風險低的行業領袖、違約風險中至高的普通房企、違約風險高或已經違約的「抱恙」房企，以及去年合約銷售行業排名50以下的其他類別房企。

其中，獲列為行業領袖的內房股僅得8隻，近20隻股份則獲列為高違約風險的「抱恙」房企。滙豐又估計，至2030年內房行業規模或較去年下跌26%。未於名單上被提及小型內房股則屬於其他房企。

【阿里巴巴9988】阿里旗下盒馬鮮生尋求融資 估值傳較年初下跌4成    詳情請看【下一頁

滙豐把內房股按違約風險分類名單：

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【青姐話】美重鎚加息 淡友好招積 撈底考膽色  

【高息股】中電逾6億元 出售印度項目10%權益  詳情請看【下一頁

投資方面，滙豐建議留意深耕地區而非全國性營運，具備雄厚資金支援收購，並具備能力投資收租物業及物管業務的內房，認為具備上述特性的內房長期而言，業務甚具韌性，抵禦行業下跌周期。

【溫股知新】琴日下跌六百點 今日教你可以點

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撰文 : 李尚毅

中國海外發展（00688） 港股

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