【阿里巴巴9988】阿里旗下盒馬鮮生尋求融資 估值傳較年初下跌4成

外電報道，阿里巴巴(09988)旗下新零售超市營運商盒馬鮮生，正尋求以約60億美元的估值進行融資，然而相對其今年1月融資時尋求的100億美元估值下跌約4成。該報道指，內地嚴格的防疫封控措施，造成盒馬鮮生估值預期下降。阿里及盒馬暫未回應有關傳聞。阿里全日下跌0.3%收報107.4元。

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市場一直關注盒馬何時全面實現盈利，惟一場疫情增加這方面的難度。本年初阿里進行大規模裁員，市傳遲遲未能盈利的盒馬部門是重災區之一，裁員比例整體達20%。

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另一方面，同屬阿里旗下的阿里雲宣布推出百城計劃，針對公共雲市場，3年投入10億元人民幣專項資金，鼓勵分銷夥伴走入城市就近服務。未來3年，阿里雲將與夥伴密集覆蓋，服務全國300個城市的分銷網絡。據悉，阿里雲與夥伴的合作模式已經從最早的公共雲分銷模式，演進到項目合作與聯合市場銷售模式共存階段。

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