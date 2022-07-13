  • 33°C
香港時間 : 2022713日 (三) 18:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【阿里巴巴9988】阿里旗下盒馬鮮生尋求融資 估值傳較年初下跌4成

股樓投資 18:07 2022/07/13

分享：

分享：

外電報道，阿里巴巴(09988)旗下新零售超市營運商盒馬鮮生，正尋求以約60億美元的估值進行融資，然而相對其今年1月融資時尋求的100億美元估值下跌約4成。該報道指，內地嚴格的防疫封控措施，造成盒馬鮮生估值預期下降。阿里及盒馬暫未回應有關傳聞。阿里全日下跌0.3%收報107.4元。

【高息股】中電逾6億元 出售印度項目10%權益   詳情請看【下一頁

【青姐話】美重鎚加息 淡友好招積 撈底考膽色

市場一直關注盒馬何時全面實現盈利，惟一場疫情增加這方面的難度。本年初阿里進行大規模裁員，市傳遲遲未能盈利的盒馬部門是重災區之一，裁員比例整體達20%。

【比亞迪1211】股神傳沽貨 比亞迪全日挫11% 公司回應指未見大股東減持  詳情請看【下一頁

另一方面，同屬阿里旗下的阿里雲宣布推出百城計劃，針對公共雲市場，3年投入10億元人民幣專項資金，鼓勵分銷夥伴走入城市就近服務。未來3年，阿里雲將與夥伴密集覆蓋，服務全國300個城市的分銷網絡。據悉，阿里雲與夥伴的合作模式已經從最早的公共雲分銷模式，演進到項目合作與聯合市場銷售模式共存階段。

【溫股知新】琴日下跌六百點 今日教你可以點

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

 

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 李尚毅

阿里巴巴－SW（09988） 港股

上一篇文章

【國際金融】克羅地亞成第20個歐元國 將於明年1月1日起使用歐元

下一篇文章

【GOOG】Google CEO：面對潛在經濟衰退 計劃今年招聘步伐放緩
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【醫護行業】醫管局推免費登記護士訓練課程 完成後即合資格做登記護士 頂薪達45,908元
【醫護行業】醫管局推免費登記護士訓練課程 完成後即合資格做登記護士 頂薪達45,908元
【樓市熱話】從美孚呎價對樓市的啟發 供樓 VS 租樓30年有何分別 租樓才是贏家?
【樓市熱話】從美孚呎價對樓市的啟發 供樓 VS 租樓30年有何分別 租樓才是贏家?
【比亞迪1211】股神傳沽貨 比亞迪全日挫11% 公司回應指未見大股東減持
【比亞迪1211】股神傳沽貨 比亞迪全日挫11% 公司回應指未見大股東減持
【著數優惠】（附詳情）旅發局7.14中午推逾5.5萬份獎賞 7折購買海洋公園門票 小童長者昂坪360來回纜車票只需$25
【著數優惠】（附詳情）旅發局7.14中午推逾5.5萬份獎賞 7折購買海洋公園門票 小童長者昂坪360來回纜車票只需$25
【防疫措施】深圳「健康驛站」為便利港人入境 今起改用「搖號預約」抽籤打擊炒賣 每晚8時公布結果
【防疫措施】深圳「健康驛站」為便利港人入境 今起改用「搖號預約」抽籤打擊炒賣 每晚8時公布結果
長沙灣睿峰21伙遭殺訂　涉逾883萬　發展商強調退訂違合約精神
長沙灣睿峰21伙遭殺訂　涉逾883萬　發展商強調退訂違合約精神
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款