【高息股】中電逾6億元 出售印度項目10%權益

中電控股(00002)宣布，集團同意以66億盧比之等值美元，即6.5億元，向CDPQ Infrastructure Asia II 有條件出售旗下持股60%印度業務Apraava Energy 的其中10％權益。交易完成後，Apraava Energy將不再是附屬公司，其財務業績不再合併入中電的綜合財務報表內，而是採用權益法作為合營企業

列帳。中電全日收報66.9元，上升0.9%。

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就該項交易而言，預期中電會錄得未經審計的一次性虧損約9.8億元，這金額將反映在中電截至今年6月止六個月的未經審計綜合帳目內。於交易完成時，中電亦預期錄得進一步的未經審計虧損，為中電集團在Apraava Energy投資當中的相關外匯及對沖儲備全數變現所致。於2022年5月，該外匯及對沖儲備結餘約為22億元，惟該金額或會在當前至交易完成期間因外匯變動及其他因素而出現變化。

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中電表示，為和CDPQ進一步加強策略性合作夥伴關係，希望以50:50的比例持有 Apraava Energy，在新的股權分佈及通過共同控制Apraava Energy的情況下，將更能反映雙方的共同策略方針和承諾。預期透過這項變更，Apraava Energy的策略將會以更清晰、更專注的目標投資於推動減碳及能源轉型的業務，尤其是投資和開發潔淨能源及輸電項目。

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