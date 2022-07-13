【新界北街坊必睇】 逾2萬呎Wellcome Fresh進駐上水區 鮮活食材種類多達1,450種 入內文即睇優惠

屹立於上水超過20年的惠康將升級為惠康「鮮」級市場（Wellcome Fresh）繼續服務上水居民，主打多款鮮活食材。店舖佔地超過2萬呎，除保持沿有的乾貨貨品外，還設特色的「鮮」食材專區，店內鮮活食材的種類更增加至1,450種，均搜羅來自本地及世界各地最優質、而又適合港人口味的食材。

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位於上水名都商場內的 Wellcome Fresh，設有多個食材專區，包括：「蔬果食品」(Fruit & Vegetables) 、「新鮮麵包」(FRESH Bakery) 、「新鮮海鮮」(FRESH Seafood) 、「食街」 (Food Street)等等，均提供各式各樣的新鮮食材和即食產品。店內還設有K-Fresh 區，提供近20款的韓式新產品，絕不能錯過。

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店內的食品種類繁多，搜羅的品種來自世界各地約45個地區，如：日本、韓國、南非、阿根廷、比利時、捷克、希臘等等。

新店將推出一系列熱帶水果，冀吸引區內及區外的顧客到來購物。當中包括：以「一枝一束」方法種植、糖度可達15度的甜匠陽光香印提子（惠康獨家發售）、混合釀酒和食用提子的美國波板糖提子、帶有淡淡甘蔗香味的台灣甘蔗鳳梨、兩個最高等級(特秀及秀)之日本山梨縣白鳳桃等。

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此外，首個於惠康增設的海南雞櫃位將提供無激素海南雞及無籠放養文昌雞。店內還有更多精彩產品及新鮮食材，迎合顧客各種需要，更有駐場師傅提供烹飪服務，為一眾「無飯家庭」帶來另一選擇。

為慶祝上水Wellcome Fresh新店開幕，惠康推出以下多項優惠，如188元一斤重澳洲鮮活龍蝦；由澳洲昆士蘭州或新南威爾斯州冰鮮空運到港的澳洲無激素添加安格斯西冷牛扒，每包有兩塊，只售100元；金龍花膠一盒450克55裝售1,580元。

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此外，顧客於7月8至21日期間於店內購物滿150元或以上（以單一機印收據或及折實後（如適用）最終付款價錢計算），即可參加幸運輪活動，獲取禮物乙份，獎品包括 : Meadows 迷你紙手巾12包、Meadows 竹庶茅根飲品500毫升、Meadows 益生菌飲品5支裝、御品皇頂級泰國茉莉香米 500克、Meadows 韓國金菇100克、Meadows 紐西蘭嘉拿蘋果1.8磅、Meadows 荷蘭有枝車厘茄 250克、Meadows 澳洲甘筍 1公斤，所有獎品送完即止。同時，yuu會員凡購買任何產品滿港幣100元即賺兩倍yuu積分。

新一期消費券將於8月7日發放，惠康陸續推出更多獎賞，讓顧客抓緊消費券計劃的機遇同時，享用惠康各至筍購物優惠，消費愈多，賺取的優惠愈多！即日起WeChat Pay用戶可於App內領取禮券付款，可享總值52元禮券包優惠。

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Wellcome Fresh上水名都店

地址：新界上水智昌路9號上水名都中心地下15及17號舖

營業時間：上午08:00至下午10:30



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記者：陳詠妍