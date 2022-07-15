【iMoney GIFTaway】送HIZERO F803仿生四合一潔地機（價值$5,280）

疫情持續下，大家對個人及家居衛生都十分關注。創新科技廠商 HIZERO 推出的HIZERO F803革命性的仿生型地板清潔機，它將掃地、拖地、抹地及自我清潔功能四合為一，產品內含 60 多項專利技術，讓用家體驗嶄新便捷的家居清潔方式。

專利液固分離技術，同步清理液體及固體垃圾，智能分流到不同的收集箱，乾淨企理 以仿生 (Bionic) 技術為開發基礎，模仿舌頭舔食效果，黏附並收入固體及液體垃圾，有別於傳統抽吸技術 可直接使用原裝地板消毒清潔液或配合1:99 稀釋漂白水，無需分開消毒程序 運作時噪音低於60 db，比傳統的吸塵器安靜約70%。可連續使用60分鐘以上，足夠清潔大範圍家居 機身不會有出風口釋放灰塵、異味或過敏原，對過敏症或哮喘患者是絕佳的清潔工具

想知Hizero F803仿生四合一潔地機有幾方便？即刻去片https://youtu.be/4Wnk6MnC6k4 睇睇啦~

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截止日期﹕2022年7月27日（下午2時正）

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