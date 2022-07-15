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【iMoney GIFTaway】送HIZERO F803仿生四合一潔地機（價值$5,280）

理財智慧 18:33 2022/07/15

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疫情持續下，大家對個人及家居衛生都十分關注。創新科技廠商 HIZERO 推出的HIZERO F803革命性的仿生型地板清潔機，它將掃地、拖地、抹地及自我清潔功能四合為一，產品內含 60 多項專利技術，讓用家體驗嶄新便捷的家居清潔方式。

 

  1. 專利液固分離技術，同步清理液體及固體垃圾，智能分流到不同的收集箱，乾淨企理
  2. 以仿生 (Bionic) 技術為開發基礎，模仿舌頭舔食效果，黏附並收入固體及液體垃圾，有別於傳統抽吸技術
  3. 可直接使用原裝地板消毒清潔液或配合1:99 稀釋漂白水，無需分開消毒程序
  4. 運作時噪音低於60 db，比傳統的吸塵器安靜約70%。可連續使用60分鐘以上，足夠清潔大範圍家居
  5. 機身不會有出風口釋放灰塵、異味或過敏原，對過敏症或哮喘患者是絕佳的清潔工具

 

想知Hizero F803仿生四合一潔地機有幾方便？即刻去片https://youtu.be/4Wnk6MnC6k4 睇睇啦~

 

如想獲得禮品，立即到相關帖子參加遊戲﹕

 

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2) Comment Tag 3位朋友；

3) Like/讚好」及「Share/分享」此帖（請於分享時將帖子設定為公開以便查核）；

4) 登入 https://bit.ly/3uGTDGS  回答簡單問題及填妥參加表格

 

截止日期﹕2022727日（下午2時正）

 

^圖片只供參考

^如未完成所有遊戲步驟，將喪失得獎資格。

^個別得獎者將於活動截止日期後7個工作天內收到得獎通知。

^是次禮品需要致電聯絡Hizero服務中心預約時間領取。

^iMoney 智富雜誌保留一切更改此活動之權利，恕不另行通知及保留最終決定權。

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